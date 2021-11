Justin Bieber: Fans acampan por boletos en Monterrey

AM.- El furor por boletos de Justin Bieber ya provocó que sus admiradoras sacrifiquen una noche calientitas en sus camas, por esperar en una casa de campaña a la espera de un boleto para su show en Monterrey.

Acampan en taquillas. Foto: Especial.

La preventa que inicia hoy para su concierto del 22 de mayo del 2022 en el Estadio de Beisbol Monterrey, llevó a las chicas a armarse con cobertores, tiendas de campaña, ropa de frío, sillas para aguantar la espera durante la madrugada y dinero, para ser las primeras en llegar a las taquillas de la Arena Monterrey.

Los admiradores se instalaron desde la tarde de un día antes, para ser de las primeras en comprar en venta exclusiva para Banco Azteca.

Acampan por boletos. Foto: Especial.

Admiradores recordaron lo que sucedió el 11 de agosto de 2011, cuando cientos de niñas regias lloraron a grito abierto porque los boletos para el primer show del ídolo juvenil en Monterrey volaron en minutos.

El intérprete de "Hold On", "Sorry", "Love Yourself" y "Baby" regresa a México en 2022 con su “Justice World Tour” que primero llegará a Monterrey el 22 de mayo. Al día siguiente se presenta en Guadalajara y el 25 en la Ciudad de México.

Será la tercera visita de Justin a Monterrey, donde las fans que lloraron en 2011, son todas unas universitarias que controlan sus emociones y las guardarán para el día del evento. Aquellos llantos por un boleto son ahora una anécdota de risa.

Chicas acampan por boletos. Foto: Especial.





