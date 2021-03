¡De impacto! Justin Jedlica, el ‘Ken humano’, llega a mil cirugías estéticas

Estados Unidos.- Justin Jedlica, quien se autodenomina ‘Ken humano’, se sometió a una nueva intervención estética que consistió en la colocación de cuatro implantes en cada pierna, con lo que llegó a las mil intervenciones quirúrgicas.

El llamado ‘Ken humano’, de 40 años de edad, deseaba tener unas piernas más musculosas y no dudó en hacer su propio récord, colocarse ocho implantes en una misma cirugía, cuatro en cada pierna.

Al influencer no le importó someterse a una rehabilitación de seis meses con tal de lucir unas pantorrillas y piernas más musculosas.

Justin Jedlica se autodenomina el ‘rey del plástico’. Foto: Instagram.

El programa Hooked On the Look dio a conocer que Jedlica ya lleva 23 implantes repartidos en todo su cuerpo, con lo que ya hizo récord mundial, y él es el más feliz.

¡Estoy tan emocionado por el gran estreno de mi nuevo segmento ‘Hooked On The Look’ mañana, en él presentaremos el viaje que atravesé con la conceptualización y el diseño de ocho implantes de pierna diferentes y la primera cirugía pionera de aumento de pierna completa realizada por el doctor Barry Eppley”, contó en Instagram.

El 15 por ciento del cuerpo de Justin Jedlica es irreal. Foto: Instagram.

El también llamado ‘rey del plástico’ aceptó que sí tuvo temor antes de la cirugía en sus piernas, pero lo hace para verse cada vez mejor.

Sé que voy a seguir modificando mi cuerpo, sé que nunca voy a parar”, dijo Justin.

Justin ha gastado 985 mil dólares que equivalen a alrededor de 20 millones de pesos, en cirugías plásticas en abdomen, pómulos, brazos y piernas.

El influencer diseña él mismo sus propios implantes, incluso el de otros pacientes de cirujanos estéticos. Foto: Instagram.

'Ken humano’ vacaciona en Tulum, México

Justin Jedlica, quien se autodenomina ‘Ken humano’, fue captado disfrutando de las playas de Tulum, México, en compañía de su amiga ‘Million Dollar Barbie’.

Fueron captados de lo más divertidos disfrutando de la arena y el sol en Tulum, Quintana Roo. Luego visitaron unos cenotes.

Justin se encuentra de vacaciones en las playas de Tulum, Quintana Roo, al lado de ‘Million Dollar Barbie’. Foto: Instagram.