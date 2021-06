Todos deberíamos apoyar a Britney: Justin Timberlake defiende a su ex novia

Estados Unidos.- Justin Timberlake se pronunció para externar su apoyo a su ex novia Britney Spears, quien se mantiene en lucha por recuperar su autonomía monetaria.

Este miércoles, 23 de junio, la “Princesa del pop” acudió a la corte de California, donde le pidió a la jueza Brenda Penny devolverle la custodia de sus negocios, la cual le fue concedida a su padre, James “Jamie” Parnell Spears, al que no dudaría en demandar.

Ante esto, su ex novio Justin Timberlake se mostró empático y lo mostró a través de un tuit en el que pidió apoyar a Spears.

Incluso, pidió olvidar su pasado con ella, pues lo que le está pasando no está bien.

Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado... lo que le está sucediendo simplemente no está bien”, agregó el cantante.

Incluso, dijo que esta muestra de apoyo no es solo de su parte, sino también de su esposa, la actriz Jessica Biel, quien le envía todo su amor y apoyo a Britney Spears.

A 13 años de que su tutela le fue concedida a su padre, James “Jamie” Parnell Spears, Britney Spears imploró en la corte de California ponerle fin, pues no es feliz y quiere su vida de vuelta.

Explicó que esta tutela le quita libertad no solo para hablar con la prensa, dar entrevistas, sino hasta para casarse y tener hijos con su actual pareja.

Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque”, confesó.