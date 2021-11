Kalimba: ‘Casos como el de Octavio Ocaña se dan en todo el mundo’

Ciudad de México.- Como bien se sabe, México es un país inseguro para vivir, la ola de violencia que acecha a todo el país mantiene a los ciudadanos temerosos y desconfiados, tanto de las autoridades como de la misma policía.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos en turno, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas y los crímenes continúan, a este respecto el cantante Kalimba compartió su punto de vista acerca del Caso Ocaña que conmocionó al medio del espectáculo.

El ex OV7 afirmó que no es algo de lo que cualquier ciudadano se pueda escapar, "porque en todo el mundo se dan casos como el Octavio Ocaña".

El hermano de M'balia Marichal, afirmó durante una entrevista con medios de comunicación que en efecto, son muchas las desgracias que pasan en nuestro país, y que en ocasiones se dan por parte de las autoridades o viceversa.

Y lamentó que el actor que diera vida a “Benito Rivers” perdiera la vida de esta manera el pasado viernes en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

¡Qué tristeza lo que le pasó a Octavio!, ¡qué fuerte!, pero eso es solamente cuando sale, esto pasa comúnmente en muchísimos lugares, a todas las personas, no solamente en México, a muchas familias, te enteras cuando le pasa a una figura pública, pero al final del día es algo que no hay un lugar del mundo al que puedas correr y no vaya a suceder", señaló.