Kalimba defiende a los que tienen que salir de casa a pesar del coronavirus

Ciudad de México.- El cantante mexicano, Kalimba, pidió empatía hacia las personas que tienen que salir a la calle a trabajar ya que viven el ‘día a día’ y no pueden quedarse en sus casas a pesar de la cuarentena solicitada por las autoridades debido al coronavirus (Covid-19).

Mediante un video publicado en Instagram, el artista explica que hay un grupo de personas que viven al día y que se debería de hacer una campaña para que las personas que tienenpuedan pagar a las personas que no las tengan.

Ahorita veo mucho juicio por parte de muchos mexicanos, enojados porque todavía hay gente allá afuera, en las calles, cuando deberíamos guardarnos en casa. Tienen que saber que no todo el mundo se puede dar ese lujo, Europa sí, China sí, Nueva York sí”, explicó el artista.

Así mismo, recordó cuando él vivía en la colonia Doctores y su familia estuvo en bancarrota durante años.

Hay quienes viven al día y a esas personas pedirles que se guarden en sus casas por 15 días no es suficiente, la campaña debería ser pedirle a la gente que tiene la oportunidad de pagarles esos días, para que se puedan ir a sus casas”, comentó el cantante.

Cabe destacar, que el artista pidió que no se juzgue a las personas que están en estas situaciones si no lo han vivido realmente, pues no demuestran la empatía que se debería de tener en este momento.

Para finalizar, el cantante agradeció estar bien económicamente y emocionalmente para poderse quedar en casa durante unas semanas.

