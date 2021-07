Kalimba pudo haber contagiado de COVID a invitados de Érika Zaba en bautizo de su hijo

Ciudad de México.- Kalimba fue invitado por Érika Zaba al bautizo de su hijo Emiliano el pasado sábado 10 de julio, a donde para entrar, todos los invitados se hicieron pruebas PCR para detectar el COVID-19.

Los integrantes de OV7, aunque se encuentran distanciados y algunos hasta peleados, como Lidia Ávila y M'balia Marichal, fueron invitados a la fiesta de Emiliano, quien tiene un año y medio de edad.

Pero al festejo sólo acudió M'balia y su novio Alejandro Tinajero, ya que Ari Borovoy, Lidia Ávila, Óscar Schwebel y Mariana Ochoa estaban ocupados o fuera de la ciudad en sus respectivos viajes.

Sobre Kalimba, la misma Érika fue quien reveló que su compañero de 0V7 no acudió al bautizo de Emiliano porque tiene COVID-19.

Afortunadamente, porque se supo antes de la fiesta, el cantante no asistió, y aunque hubiera acudido, las pruebas PCR hubieran detectado el virus, lo que habla de una buena organización por parte de Érika, para evitar contagios entre sus invitados tomando las correctas medidas sanitarias.

Aunque Kalimba no ha confirmado que tiene COVID-19 por segunda ocasión, pues en su cuenta de Instagram ha publicado fotos y una que otra historia sin hacer referencia a la enfermedad.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, el cantante de 38 años de edad, padeció COVID-19 y en esa ocasión, sí mantuvo al tanto a sus fans de su estado de salud en redes sociales.

Su servilleta con COVID y sir kobe que no se mueve de mi lado aún in this thing. #covid is real. Not lethal", escribió Kalimba en aquella ocasión en su cuenta de Instagram con una foto en la que aparece descansando con su perro.