Kanye West casi cae por voltear a verle el trasero a su esposa Kim Kardashian

Estados Unidos.- La empresaria e influencer Kim Kardashian dejó claro que ella es la única mujer que le roba suspiros a su esposo Kanye West y para muestra él casi cae o choca con un auto por voltear a verle su tremendas pompas.

La empresaria presumió una fotografía en sus redes sociales, en la que luce un vestido corte sirena, tan entallado que le remarca de más sus grandes atributos, pero sobre todo sus caderas y glúteos.

Se le ve caminando y detrás de ella está Kanye, quien no puede evitar voltear a verla y pese a que trae lentes de sol, claramente se le nota que babea por ella.

La fotografía fue compartida con sus 146 millones de seguidores, quienes enseguida reaccionaron y la felicitaron por mantener esa chispa con su esposo.

La modelo Kim Kardashian y el rapero Kanye West están juntos desde 2012, y hoy en día tienen cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm West. Foto: Especial.

Cuando aún te mira así, después del matrimonio y cuatro hijos”, le escribió una amiga cercana.

La hija de Kris Jenner es una famosa influencer que se concentra en su papel de mamá, esposa y empresaria. Se mantiene en contacto con sus admiradores a través de Instagram, donde les comparte sus proyectos.

Oh, te ves tan bien”, “No puedo quitarte los ojos de encima”, le comentaron otros seguidores.

En junio de 2012, Kardashian confirmó su relación con el rapero Kanye West. Llevaba años de amistad con él, lo que ayudó a la consolidación sentimental de la relación. Su relación se televisó en la séptima temporada de Keeping Up with the Kardashians. El 22 de octubre de 2013, un día después del 33 cumpleaños de Kim, Kanye West le propuso matrimonio. La pareja contrajo matrimonio el 26 de mayo de 2014 en el Fort di Belvedere.