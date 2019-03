Kardashians expondrán detalles sobre infidelidad de Tristan a Khloé

Estados Unidos.- La nueva temporada de Keeping up with the Kardashians revelará cómo fue la infidelidad que vivió Khloé Kardashian a apenas unos meses de dar a luz a su primogénita.

Hace unos meses, se dio a conocer que Tristan Thompson le infiel la socialité con Jordyn Woods, la exmejor amiga de su hermana menor Kylie Jenner.

En el tráiler de lo que se podrá ver en la pantalla, se muestra a Khloé llorando y hablando al parecer sobre el engaño de su expareja. “¡Mi familia se arruinó”, “Mentiroso”, se escucha gritar al teléfono a la también empresaria.

Revelarán secretos

Aunque días después de que se revelara que Tristan y Jordyn habían dormido juntos la familia se mantuvo reservada, fue durante una entrevista que tuvo Woods que se confirmó que ella fue la tercera en discordia.

Tras las declaraciones de la exmejor amiga de Jenner en las que se desentendía de la situación, Khloé ‘explotó’ y a través de un tweet la llamó mentirosa y la acusó de que por su culpa su familia se había arruinado.

No obstante, tras esto ninguna de las hermanas más famosas de la televisión en Estados Unidos ha dejado en claro qué fue lo que en realidad pasó, por lo que se espera que en la temporada de su reality sean revelados muchos secretos.