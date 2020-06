Karla Panini demandará a la familia de Karla Luna porque han manipulado cuentas a su nombre

Ciudad de México.- La comediante mexicana Karla Panini, informó que demandará a la familia de la difunta Karla Luna porque presuntamente le han inventado mensajes en redes sociales.

Mediante una entrevista al programa para el programa ‘De Primera Mano’, Panini aseguró que ya no le importaba "si alguien me cree o no me cree, si creen que soy buena o mala".

Así mismo, comentó que planea demandar a la familia de su fallecida colega, pues presuntamente le inventaron algunas pláticas en su red social, asegurando que ella no la maneja.

Yo no manejo ninguna red social; yo no tengo ninguna red social, ni mi esposo. Tengo una red social que se llama malinfluencersmx, verificada en Instagram, que desde el 9 de mayo no estoy usando. Después de eso se han inventado miles de 'Facebooks', 'Instagrams', mensajes de WhatsApp que yo he aventado o supuestamente mi esposo ha aventado a redes sociales, que no han sido ciertos", informó Panini.

Posteriormente, Karla explicó que algunos mensajes fueron manipulados, por lo que piensa que lo único que quieren es manchar su imagen al editarlo.

A la familia, al señor Felipe Silva y a las cuentas de redes sociales que ya tenemos identificadas. Nos hacen mucho ruido porque creemos saber por quién están manejadas y hasta ahí te lo voy a dejar. Son asuntos legales que no puedo decirte", aseguró.

FRG