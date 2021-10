México.- Karla Panini publicó un video en su cuenta de Instagram para desenmascarar a la familia de Karla Luna, a quienes llamó "parásitos y vividores", pues aseguró que cada escándalo que arman, es porque les pagan, como el último en el que aseguraron que Panini le hizo brujería a Luna.

Cabe recordar que Karla Panini y Karla Luna fueron "Las Lavanderas", dos comediantes que hace una década alcazaron la fama en la televisión, primero en Monterrey en el programa El Club, y después en el programa del Borrego Nava, Guerra de Chistes. También recorrieron el país con varias giras, hasta que su lazo laboral y personal se rompió porque supuestamente Panini le bajó el esposo a Luna.

Fue en el año 2014 cuando Karla Panini 'La Comare Guera' tuvo un amorío con Américo Garza, quien era el esposo de Karla Luna 'La Comare Morena', de modo que su amistad se rompió para siempre. Al mismo tiempo, Luna lidiaba contra el cáncer de la matriz que lamentablemente acabó con su vida el 28 de septiembre de 2017.

Desde entonces, a Karla Panini la han acosado, atacado y agredido en redes sociales, culpandola de la muerte de Karla Luna. De hecho, cuando algo malo sucede en el país, sea del tema que sea, el nombre de Panini sale a relucir en comentarios y memes, atribuyéndole las desgracias por su infidelidad.

El escándalo más reciente con el que vinculan a Karla Panini es que supuestamente le hizo brujería a Karla Luna durante varios años, por eso se murió y no por el cáncer que padecía.

'La Comare Guera' compartió en Instagram un video para desenmascarar a la familia de 'La Comare Morena', a quienes llamó "gentesita muy corriente" que le gusta inventar chismes porque les pagan.

De vez en cuando hay que desenmascarar personas, hay gente que no ha seguido bien esta historia, los que la han seguido de verdad saben como he reaccionado yo ante todo esto y mi esposo, así que es importante ya hablar de muchas cosas. Que si no habíamos hablado antes no era por miedo porque no le tenemos miedo a nadie, y menos a esa gentesita muy corriente que le gusta andar en líos y en chismes porque les pagan", aseguró Panini.