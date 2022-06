Ciudad de México.- Durante el concierto que ofreció Karol G en la Ciudad de México, la antioqueña cumplió uno de sus grandes sueños al compartir el escenario con uno de sus ídolos de adolescencia: a ex RBD Anahí, a quien invitó para cantar “Sálvame”.

En la primera noche de conciertos de su tour “Bichota Tour Reloaded” en la Arena Ciudad de México, en la capital azteca, “La Bichota” decidió incluir un momento de pop entre todo su repertorio reggaetonero.

Después de más de 11 años de ausencia Anahí regresó a los escenarios con la invitación de Carolina Giraldo Navarro para interpretar uno de los más grandes éxitos de la banda juvenil RBD, por lo que prendieron a los miles de fans allí presentes, quienes cantaron al unísono junto con ambas famosas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Estaba pidiéndole a Dios toda la semana que pudiera mantener mi cordura, la persona que está ahí, ustedes la aman tanto como yo y fue parte de mi crecimiento, junto a mis amigas que escuchábamos su música, representaba todo lo que yo sentía, literal le daba ‘play’ a todas sus canciones y me acostaba en la cama y lloraba, porque sabía que nunca en la vida iba a poder conocerla. Fui a su concierto en Medellín hasta arriba y cuando la invité sabía que llevaba once años afuera de los escenarios y ha tenido mil invitaciones y aceptó la mía”, dijo Karol al presentar a la mexicana.

Anahí agradeció la invitación pues llevaba más de 11 años de no pisar un escenario. Foto: Especial.

El tema que interpretaron en vivo fue uno de los más representativos de la banda que creó el productor Pedro Damián y la cual tuvo un éxito arrollador en toda latinoamérica, por lo que fue cantada a todo pulmón por todos los fans de ambas estrellas, y debido a ese recibimiento hizo llorar a las cantantes, quienes tomadas de las manos expresaron su sentir con un nudo en la garganta, sobre todo Karol, quien hizo su sueño realidad.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, dijo Karol G a su público la noche de ayer sábado tras cantar “Sálvame” junto a la también actriz.

Ambas cantantes lloraron de la emoción durante el concierto. Foto: Especial.

Por su parte, Anahí se mostró muy agradecida, tanto con la intérprete de éxitos como “Tusa” y “Mi cama”, además de sus miles de seguidores mexicanos quienes abarrotaron el lugar: “Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes, pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!”, dijo entre lágrimas Anahí, quien portó la característica estrella en la frente del personaje que la hizo famosa en toda Latinoamérica: Mía Colucci.

ebecerril@am.com.mx