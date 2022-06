Colombia.- Karol G y Anahí vivieron un momento épico cuando la ex RBD se subió al escenario a cantar el tema “Sálvame”, en el concierto que ofreció este sábado la colombiana en la Ciudad de México.

Apenas se anunció la participación especial de Anahí, el público no dejó de ovacionarla, lo que hizo más emocionante el momento para ambas artistas.

Este sábado, ambas cantantes se pronunciaron nuevamente sobre su sentir al compartir el escenario por primera vez, pues era un sueño anhelado de la intérprete de “Bichota”, quien siempre ha mostrado su admiración por RBD.

Karol G usó su perfil de Instagram para expresar lo afortunada que se siente de que, a 11 años, Anahí aceptara subir al escenario con ella, pues siempre se ha negado con otros artistas.

Fue increíble ver cómo a pesar de los años de ausencia, aún brillas con tanta intensidad, 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mí. ¡La mía! Me aceptaste a mi y me sentí tan grande y tan especial! Te amoooo”, inicia Karol G en el post.

La cantautora colombiana expresó que compartir el escenario con la ex RBD no solo la hizo feliz a ella, sino a millones.

Mi reina Anahí que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo conmigo es algo que nunca jamás olvidaré y qué tal vez cada que recuerde, una lagrimita vuelva a aparecer. Tenerte ahí, no me hizo feliz solo a mí; tenerte ahí, nos hizo felices a millones hoy. Tú y yo para siempre”, remató Karol G en Instagram.

Aceptó que no había posteado el video porque lo quiso ver tantas veces fueran necesarias para entender que aunque fue un momento de todos, fue de ella en especial.

Sí … todavía estoy llorando… no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también”, escribió Karol G en el post.

Al video que Karol G compartió respondió de inmediato Anahí, quien señala que llevará ese gran momento en su corazón por siempre, pues la intérprete de “MAMIII” compartió con ella su escenario y su público, y eso solo lo hace alguien grande.

¡Me va a explotar el corazón! No puedo expresar con palabras lo que me regalaste, el momento que llevaré en el alma por siempre. Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público”, le respondió Anahí.