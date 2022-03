México.- Karol Sevilla, mejor conocida por haber protagonizado la telenovela “Soy Luna”, estuvo como invitada en el programa de YouTube de Yordi Rosado, a quien le contó que su incursión en el espectáculo no fue tan fácil porque le vieron la cara.

Antes de que la joven de 22 años alcanzara la fama con su personaje de Luna en la producción de Disney, no tuvo suerte con sus mánagers, quienes asegura, la engañaron, le robaron y hasta le hicieron pedazos su pasaporte para que no llegara a “Soy Luna”.

Karol Sevilla en una imagen promocional de la telenovela "Soy Luna"./ Foto: Especial

"Siempre tuve muy mala suerte con los managers, me vieron mucho la cara, me robaban mucho y siempre tuve muchos ‘no’ en mi vida", contó la artista.

"Estuve a nada de no quedarme con el proyecto porque tenía un manager que me hizo trizas, le dije que me regresara mi pasaporte porque me iba a Argentina a hacer el proyecto de Disney y me dijo que no, me rompió el pasaporte y me dijo tú no vas a salir de 'La Rosa de Guadalupe' y tus obritas de 500 pesos", agregó.

Karol Sevilla acudió al programa de YouTube de Yordi Rosado./ Foto: Instagram

A pesar de muchas dificultades económicas y de edad, Karol viajó y grabó por cuatro años la famosa serie que hoy le ha dado fama internacional, además tiene una carrera en la música y actualmente es novia del actor Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio.

Karol Sevilla y su novio el también actor Emilio Osorio./ Foto: Instagram

Recuerda Karol Sevilla sus castings

Karol Sevilla recordó en entrevista con Yordi Rosado que su abuelita fue un gran apoyo para ella en este sueño de convertirse en famosa.

"Mi abuelita tenía una cocina y mi mamá nos dejaba con ella porque trabajaba, mi mamá Bertha (su abuela) era como nuestra madre y vio un comercial de Plaza Sésamo que necesitaban extras, eso fue a los 6 años", recordó.

La joven relató que vivía en la colonia Agrícola Oriental, de la alcaldía Iztacalco, cuando se ganó una beca en la escuela de actuación de Televisa, CEA Infantil. Desde entonces no se ha detenido en 16 años con proyectos de cine y televisión con los que busca consolidar su carrera.

"Nos lanzamos al tianguis y con ropa de cinco pesos mi abuelita gastó como 10 y me llevó a Plaza Sésamo, me tocó de árbol 10, pero yo estaba feliz y se acercó la señora Lili Garza (directora del CEA infantil) y le dijo (a su abuelita) ‘nos llama mucho la atención su hija, estamos haciendo castings para CEA infantil a ver si puede traerla", explicó.

Un mes después de haberla llevado al casting, su abuelita, quien padecía Lupus, falleció y después de una llamada en la que le anunciaron su admisión y convencer a su mamá para que la llevara, Karol comenzó su carrera hasta llegar a “Soy Luna”.