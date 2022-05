Estados Unidos.- El testimonio de la supermodelo, Kate Moss fue uno de los más esperados en el juicio que Johnny Depp interpuso contra Amber Heard, a quien la británica desmintió y aseguró que el actor jamás la violentó.

Kate Moss, quien tuvo una relación amorosa con Depp en los 90, decidió subir al estrado virtual cuando supo que Amber aseguró que Johnny la empujó por las escaleras.

La intención de la modelo era desmentir a Heard, quien no ha parado de acusarlo de abusos y violencia.

El enlace virtual de Kate se dio desde su residencia en Gloucestershire, Inglaterra, donde fue cuestionada sobre el supuesto episodio que protagonizó junto al actor, en el que se rumoró, él la empujó por las escaleras. “Llegó un momento, mientras usted y el señor Depp eran pareja, que ustedes dos hicieron un viaje al resort Golden Eye, en Jamaica?”, le preguntaron, a lo que ella respondió con un: “Sí”.

“Estaba saliendo de la habitación y había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, explicó la modelo.

Con esto, echó para abajo lo dicho por la actriz de Aquaman, quien aseguró que Kate también fue víctima de agresiones por parte de Depp.

Y grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Él vino corriendo para ayudarme y me metió en mi habitación y me consiguió atención médica”, continuó.