Kate Winslet enfrenta vivencia aterradora

Bien dice el dicho que “pueblo chico, infierno grande”, y en la pequeña Easttown, Pensilvania, todos se conocen, por lo que todos saben quién es Mare Sheehan (interpretada por la actriz británica Kate Winslet), una ex estrella deportiva que ahora se ha convertido en detective.

Pero aquella gloria de su juventud se ha desmoronado, sobre todo desde la desaparición de una joven de la que no se conoce rastro desde hace más de un año. Los juicios hacia ella aumentarán cuando ocurra otro asesinato y deba investigar y resolver el misterio, en la miniserie “Mare of Easttown”.

"Fue uno de los mayores desafíos a los que me he enfrentado porque ella no se parece en nada a mí. Es algo bastante aterrador, en el buen sentido, si eres una actriz, como yo, a la que le gusta sentirse aterrada y expuesta. Nunca había hecho algo así y estaba emocionada de leer algo que me cautivó de inmediato.