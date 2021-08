Kate del Castillo le apuesta al denim y lanza su colección de ropa para dama

Colombia.- Kate del Castillo anunció con bombo y platillo en las redes sociales su incursión al mundo de la moda con la marca “KDC x C’est Toi”, dirigida a la mujer latina y que cuenta variedad de tallas para todos los estilos, desde la S hasta la XL.

El lanzamiento lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde subió instantáneas modelando una de las prendas, un jumpsuit postrada en un cómodo sofá desde el jardín de su casa.

Además, la actriz de 48 años, publicó un streaming donde aprovechó para hablar de su nueva marca de ropa de mezclilla, exclusivamente para dama y dio un adelanto de lo que es esta primera temporada.

No sabía cómo hacerle, no soy diseñadora, no soy fashionista, pero las cosas suceden cuando tienen que pasar", mencionó a través del live.