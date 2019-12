Kate del Castillo rompe el silencio y aclara si tuvo intimidad con ‘El Chapo’

México.- La actriz mexicana de cine y televisión, Kate del Castillo, le aclaró al periodista Jorge Ramos si tuvo o no intimidad con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán durante el encuentro que tuvo con él.

La entrevista se la concedió para su programa ‘Aquí y Ahora’, en la que habló de su encuentro con el capo, lo que la llevó a la bancarrota.

La hija del también actor Eric del Castillo le contó al periodista que después de una cena con el actor estadounidense Sean Penn y otras personas, pasó cinco minutos a solas con el ex líder del Cártel de Sinaloa, en una habitación, pero él fue respetuoso y ella jamás se sintió en peligro.

Les fascina que si yo me hubiera acostado o no con el señor Guzmán… no, por supuesto que no, ni siquiera por aquí (la cabeza) me hubiera pasado”, aclaró.

Kate, de 47 años, recordó que en las cinco horas que tuvo contacto en la sierra con el esposo de Emma Coronel nunca pasó nada que dañara su integridad física, menos los cinco minutos que pasó con él a solas.

Lo que pasó en esos cinco minutos fue que pasó mi vida entera por mi mente y también son de las cosas del miedo que de pronto uno reacciona de otra manera y fue ese miedo lo que me impulsó a decirle lo que le dije”.

Kate aseguró que en ningún momento se sintió amenazada por ‘El Chapo’, pues él la trató bien, a pesar de que él estaba en ventaja.

La manera en que él me tocó, como me llevó de la mesa al lugar este, de la manera como me tocó el brazo cuando pudo haber hecho lo que él hubiera querido… fueron dos segundos en donde se me bajó la presión, se me bajó el alma”, dijo.

Por cómo me tocó el brazo yo supe que no me iba a hacer nada, yo sabía que estaba en buenas manos... Fue muy caballeroso con su mano, yo creo que precisamente para no asustarme tal vez… como también con las armas, que yo no vi”, aseguró Kate del Castillo.

Y recalcó que no hubo ningún tipo de relación personal con el capo.