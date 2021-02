Eric del Castillo dice que Kate y él toman dióxido de cloro; no se vacunará

Ciudad de México.- El actor mexicano Eric del Castillo dio su opinión sobre la vacuna contra Covid-19.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, Eric detalló que no cree en las vacunas y aseguró que “familiares a punto de morir han tomado dióxido de cloro y se han salvado”.

Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y digan lo que quieran. Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, pero yo no me vacuno, ni recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia", comentó.