Katy Perry revela que pensó en quitarse la vida tras su ruptura con Orlando Bloom

Estados Unidos.- La cantante y actriz estadounidense, Katy Perry, reveló que pensó en quitarse la vida tras su ruptura con el actor británico, Orlando Bloom.

Mediante una entrevista para la estación de radio neoyorquina Sirius XM, la cantante destapó un episodio oscuro de su vida, luego de que rompiera con el ahora padre de su hijo Orlando Bloom.

Así mismo, detalló que otra de las razones que la hicieron tener pensamientos negativos fue que su quinto disco, "Witness", no tuviera el éxito que ella esperaba.

Mi carrera estaba en esta trayectoria cuando estaba subiendo, subiendo y subiendo y luego tuve el cambio más pequeño, no tan grande desde una perspectiva externa. Pero para mí fue sísmico... Había dado tanto, y literalmente me partió a la mitad. Había roto con mi novio, que ahora es el futuro papá de mi bebé. Estaba emocionada por volar alto con mi disco y el disco ya no me puso alto, así que me caí", confesó.