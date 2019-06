Katy Perry y Taylor Swift se reconcilian ¿en México?

México.- Luego de que fueran íntimas amigas, Taylor Swift y Katy Perry se declararon la guerra y hasta se dedicaron canciones; sin embargo, parece que las famosas cantantes se reconciliaron en territorio mexicano.

Hace seis años comenzó la pelea entre Perry y Swift, luego de que Katy se llevara a uno de los bailarines principales de Taylor justo antes de comenzar su gira y mantuviera una relación con John Mayer, el exnovio de Swift.

La cantante de country se sintió traicionada, por lo que decidió poner fin a su amistad con la intérprete de Roar, y le escribió la canción Bad Blood e hizo varias referencias a ella en el videoclip del sencillo Look What You Made Me Do.

La tensión entre ambas fue tal que en repetidas ocasiones, medios de comunicación estadounidenses las cuestionaron sobre su rivalidad.

Perry por su parte decía que no entendía qué había pasado y que Taylor fue la que inició todo, además de que ya había intentado solucionar las cosas pero no había tenido respuesta. No obstante, Taylor apuntaba que Katy fue la culpable y ella debía pedirle perdón.

Katy pide paz en Nuevo León

feels good �� taylorswift @ Let's Be Friends https://t.co/OMUtFU1ybr — KATY PERRY (@katyperry) 11 de junio de 2019

Este lunes, Katy Perry publicó en su Instagram una fotografía de un plato de galletas con la frase “Peace at least” (Al menos hagamos las paces) y en la ubicación publicó la frase “Let’s Be Friends” (Seamos amigas) y etiquetó a Taylor Swift.

Taylor Swift recibió el mensaje y contestó a la publicación comentando varios corazones en señal de que aceptaba retomar su amistad con Perry.

Tal parece que Katy quería tener la atención de la rubia, que la imagen también la compartió a través de su Twitter. Sin embargo, esta vez la ubicación de donde había sido publicado el mensaje marcó San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

Seguidores mexicanos de Katy Perry inmediatamente notaron el detalle y cuestionaron si la cantante estaba en el país.

Le dan la bienvenida

¡Bienvenida a #SanNicolás! Y si ya conociste el Parque República Mexicana, no olvides visitar el Gran Parque San Nicolás y Las Arboledas, ¡te van a gustar! — Gobierno San Nicolás (@GobSanNicolas) 12 de junio de 2019

La posible visita de la cantante a Nuevo León también impresionó al Gobierno Municipal de San Nicolás de los Garza, quien le dio la bienvenida a la ciudad y la invitaron a conocer el Parque República Mexicana y el Gran Parque San Nicolás y Las Arboledas.