Kelly Osbourne luce un rostro más estilizado y labios gruesos, niega cirugías

Estados Unidos.- Kelly Osbourne, actriz británica, reapareció en redes sociales con un rostro más estilizado y labios más gruesos, lo que hace suponer que se sometió a varias cirugías estéticas.

La hija del metalero Ozzy Osbourne presumió su nuevo look púrpura, pero no fue eso en lo que se centraron sus casi 3 millones de seguidores en Instagram, sino en su rostro, el cual luce completamente diferente, más estilizado y labios más gruesos.

Kelly, quien lidió con el sobrepeso desde que era menor de edad, hoy luce no solo una silueta más estilizada, sino un rostro diferente, lo que lleva a suponer que se sometió a cirugías estéticas.

Cansada de las críticas por su nuevo aspecto, la protagonista del reality show de MTV The Osbournes, le respondió a sus haters, a los que pidió estar felices por ella.

La actriz de 36 años aparece maquillándose y al mismo tiempo habla de las constantes críticas que ha recibido y negó que su aspecto se deba a cirugías. Pero sí aceptó que se inyectó los labios, la mandíbula y la frente.

Siempre soy realmente honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo, y quién soy, y no me he sometido a una cirugía plástica”, aseguró Kelly Osbourne.