Policía le informa a Kendall Jenner que joven viajó a Los Ángeles para asesinarla

Los Ángeles, California.- A ser informada que un joven de 24 años viajó a Los Ángeles exclusivamente para asesinarla, la empresaria y modelo Kendall Jenner decidió dejar su casa para resguardarse en un lugar más seguro.

Pero antes, la tranquilidad y seguridad de Kendall Jenner se vio afectada cuando, de madrugada, un hombre entró a su propiedad en Beverly Hills, se desnudó y se metió a su alberca.

Luego la hermana de Kim Kardashian fue informada por la Policía de Los Ángeles que un joven llamado Malik Browder, viajó a esa ciudad con la intención de comprar un arma de manera ilegal y dispararle, y luego a él mismo.

En 2017, Kendall Jenner, quien siempre anda acompañada de guardaespaldas, se convirtió en la modelo mejor pagada, según Forbes. Con esto, destronó a Gisele Bündchen. Foto: Facebook.

Según el palacio de Justicia, lo primero que hizo Kendall fue conseguir una orden de restricción contra Malik, pero luego un detective le informó que el joven planeaba asesinarla.

TMZ informó que tuvo acceso al documento de la demanda en el que se asegura que Bowker se encuentra en un centro psiquiátrico, pero saldrá pronto.

La única medida de restricción contra Browder es que tiene la obligación legal de permanecer al menos a 100 yardas de la estrella “Keeping Up with the Kardashians”, lo que no se sabe si cumplirá.

Kendall es la hermana más sencilla y natural del famoso clan Kardashian-Jenner. Foto: Facebook.

Amenaza a Kendall Jenner le causa ataques de ansiedad

TMZ también publicó que la hermana de Kylie Jenner se encuentra aterrorizada y sufre de angustia y ansiedad luego de enterarse de las intenciones de su acosador.

A raíz de este suceso, Kendall Jenner, de 25 años, contrató a varios guardias de seguridad que vigilan su propiedad, la cual está considerando poner a la venta.

Kendall ha posado como modelo de la línea de ropa de su hermana, Kim Kardashian. Foto: Facebook.