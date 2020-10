Kendall Jenner opaca a su hermana Kim Kardashian al posar en micro bikini

Estados Unidos.- En el gran festejo por su cumpleaños 40 años, por un momento la socialité y empresaria Kim Kardashian no fue el blanco de atención, sino su hermana menor, Kendall Jenner, quien acaparó las miradas de todos por el micro bikini que lució y mostró la perfecta belleza que posee.

Y es que la modelo Kendall Jenner asistió a la fiesta de cumpleaños de su hermana Kim Kardashian en una isla privada, donde se dejó ver en poca ropa y deslumbró a internautas con su perfecta figura, incluso es tendencia en Twitter.

Y es que la empresaria y modelo de 24 años compartió tres fotografías en su red de Instagram, donde cuenta con 141 millones de seguidores, para quienes se lució en un bikini de dos piezas con estampado en tonalidades en azul y verde que pone al descubierto su perfecta silueta.

Y es que no por nada, la hija de Caitlyn y Kris Jenner es una de las modelos mejor pagadas del mundo, pues posee uno de los cuerpos más bellos y naturales. Hasta hace un año fue uno de los ángeles de la pasarela de Victoria's Secret.

Kendall Jenner (izquierda) es considerada la integrante del famoso clan Kardashian-Jenner más natural, pues no se sabe que se haya hecho intervenciones estéticas. Foto: Facebook.

Y es que en las fotografías, la socialité Kendall Jenner parece estarse refrescando en el agua turquesa de la isla, donde aminoró los rayos del sol con unos lentes de sol.

Esta no es la primera vez que la hermana de Kylie Jenner posa en bikini, pero sí una de las que más revuelo causa en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde hasta crearon memes en honor a la perfecta y natural silueta de Kendall.

El cuerpo de Kendall Jenner es todo lo que quiero y necesito pic.twitter.com/UJRpHXafaL — bitter is golden☀️ (@edgymonsterr) October 21, 2020

Y muy segura está de su gran belleza que la también empresaria posee una colección de bikinis que con frecuencia presume en redes sociales, pues sabe la belleza que posee.

i wanna be like kendall jenner pic.twitter.com/C2u4hqM6ff — Rare (@ikaiven1) October 28, 2020

El 15 de noviembre de 2013, Kendall y su hermana Kylie anunciaron el lanzamiento de su línea de ropa The Kendall and Kylie Kollection en colaboración con PacSun, que fue lanzada en febrero del 2014. En julio del 2014 lanzaron una línea de joyería con Pascal Mouawad, llamada Metal Haven by Kendall & Kylie, vendida exclusivamente en Nordstrom.

En febrero del 2014, las hermanas diseñaron una colección de zapatos y carteras para la línea Madden Girl de Steve Madden.