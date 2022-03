Kenny y Los Eléctricos junto con ‘Cala’ de Rostros Ocultos agradecen al rock sobrevivir en pandemia

León, Guanajuato.- Este 24 de marzo el Madeiras Discoteque será una máquina del tiempo que regresará a la era del boom del rock en español; Kenny y los Eléctricos, junto con ‘Cala’ de Rostros Ocultos hablaron sobre cómo el rock, les dio las armas para aguantar la pandemia.

Las canciones siguen vigentes, son canciones favoritas y nunca van a pasar de moda, hay canciones que se quedan y así pasó con el rock. Lo bueno es atemporal, ‘El Final’ es una canción de todo, es una identificación”, dijo Cala.

El poder femenino

Para Kenny, el inicio en la música fue complicado, pues no había tantas mujeres que pelearan por espacios para el rock.

“Yo vivía en los EUA, éramos tres mujeres, la bajista era canadiense, la tecladista era gringa, nuestro baterista tenía el cabello tan padre que parecía una vieja. Casi no había mujeres, ahora existen muchas, como Natalia que toca de todo, hoy en día hay mucha fuerza en las mujeres”.

Kenny compartió que durante la pandemia, puso a prueba su resistencia en la música, esto gracias a la filosofía del rock.

Yo me puse a transmitir, me puse a hacer ropa, a diseñar, a hacer bazares, y fue todo un reto todo esto. Vamos bien en redes sociales, y es una habilidad que estoy desarrollando y me está yendo muy bien. Los 5 primeros meses me acabé los ahorros, reiteró.

En el caso de ‘Cala’ la pandemia también lo puso a prueba, pues hizo de todo: entró a la cocina, además descubrió habilidades tras del volante.

“Me puse a cocinar en una cantina, meserear, después fui taxista, y después acabé vendiendo mi primera casa y me gustó mucho. Trabajo desde los 12 años, he criado pollos, garrotero, no se me cierra el mundo”, confesó Cala.

A mí si me cortan la pierna me voy en patineta, no se me cierra el mundo. En esta vida si se te acaba la piña, vas por el limón, y en la forma en que no puedas resolver tus cosas presencial, vas perdiendo vida. Te salen otros dones, y eso pasó en pandemia”, añadió el cantante.

Invitan a ‘toquín’

Los músicos que formarán parte de este concierto son: Kenny Avilés (Kenny y Los Eléctricos), Mauricio Clavería (La Ley), César "Vampiro" López (Maná y Jaguares), Jorge Guevara (Caos y Elefante), Cala de Villa (Rostros Ocultos), Xava Drago (Coda), Alfonso Fors "Animalf" (Cuca) y David Chirino (La Ley).

Ellos se encargarán de interpretar éxitos como "Afuera", "Rayando el Sol", "Aún", "No Huyas de Mí" "De la Noche a la Mañana" "La Planta" "El Duelo" "El Final" "El Son del Dolor", y muchos más.

Los boletos tienen un precio que va desde los 900 en Vip, 800 pesos en Preferente, 700 pesos en Oro y 600 pesos en Plata.

Además de Lo Mejor del Rock en Español, esa noche el público también podrá disfrutar el concierto de Metamorfeame: La Reencarnación del Jaguar, tributo oficial a Caifanes y Jaguares cuyos integrantes son César "El Vampiro" López (Jaguares, Maná, Azul Violeta), Federico Fong (Caifanes, Jaguares y La Barranca), Iván García y Martín Alvarado.