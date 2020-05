Kim Kardashian comparte fotos en body de malla y se le transparenta todo

Estados Unidos.- A la hermosa modelo Kim Kardashian nada la detiene a la hora de consentir a sus fans, ahora les compartió un par de fotografías en las que luce un body transparente que deja ver que no traía sostén.

La famosa empresaria Kim Kardashian aprovechó la noche para la sesión de fotos en body de malla para la que eligió el color arena tanto en maquillaje como en el tono de su pelo, lo que resaltó sus grandes curvas.

El par de imágenes en las que luce más que sensual en plena noche sobre la arena fue compartido con sus 169 millones de seguidores en redes sociales.

Impresión de mallas arenosas en la playa a altas horas de la noche”, escribió la socialité en la publicación.

No cabe duda que cada publicación de la más famosa de las Kardashian en Instagram ‘inquieta’ las redes sociales, y esta vez así fue, sus fans le señalaron lo bella y espectacular que luce en la arena.

Luces bien reina, Dios te bendiga”, “Pensé que estaba rodeada de muchos cimientos”, “Una mirada completa de un millón de dólares”, “Eres tan hermosa”, “Omg, sinceramente, la mejor imagen de todos los tiempos”, comentaron fans.

Kim Kardashian saltó a la fama con el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, al lado de su hermana Kourtney Kardashian, hoy es una famosa empresaria, modelo y socialité que le ha dado un lugar en los mejores eventos, incluso en la Casa Blanca, donde se ha reunido con Donald Trump.

Kim Kardashian y su afición por la poca ropa

Hace unos días, la empresaria y actriz Kim Kardashian hizo una sesión de fotos, igual, en body y desde la playa, de la cual dio una probadita a sus fans con quienes compartió tres imágenes en las que luce un entallado y pequeño body amarillo, con el que dejó a la vista toda su belleza.