Kim Kardashian confiesa que no usó ropa interior durante años

Estados Unidos.- En el marco de la presentación de su nueva colección de ropa interior, Kim Kardashian sorprendió a todos al sincerarse frente a la cámara de una transmisión en vivo ante sus millones de seguidores.

A través de la cuenta oficial de la firma de ropa en Instagram, la top socialité hizo un en vivo para mostrar sus productos favoritos y aprovechó para confesar una singular forma en que lleva la ropa en su intimidad.

Durante el video la novia de Pete Davidson explicó el “Dipped Front Thong”, una tanga heca con algodón que ofrece una elasticidad extraordinaria, la cual aporta comodidad y adaptabilidad al cuerpo. Y en ese momento lanzó la siguiente revelación:

La influencer comentó cuál es tu prenda favorita y reveló que no usó ropa interior durante años. Foto: Especial.

“Nunca había usado ropa interior hasta que inventamos este estilo”, aseguró la celebrity al tiempo de asegurar que está “obsesionada” con su creación.

“Yo era el tipo de chica que no llevaba ropa interior durante mucho tiempo, porque me molestaba. Durante bastantes años, simplemente no me ponía ropa interior, pero ahora sí. Estoy obsesionada”, destacó.

De inmediato algunos de los seguidores de la influencer reaccionaron ante las declaraciones, pues aseguraron que la sintieron más como una estrategia de marketing que una revelación genuina, debido a que, tras el supuesto comentario, se subieron las ventas significativamente del “Dipped Front Thong” de su marca.

Tras la confesión las ventas de la ropa interior de Kim Kardashian se elevaron. Foto: Especial.

Incluso, algunos de sus seguidores recordaron que la estrella del reality show The Kardashians, dijo en 2015 algo muy similar acerca de Hanky Panky.

Kim le dijo a Cara Delevinge que era fan de la marca y que solo porque le había gustado mucho la ropa interior, pues ya llevaba un mes usándola.

ebecerril@am.com.mx