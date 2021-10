Kim Kardashian debuta como comediante en Saturday Night Live y se burla de su vida

Estados Unidos.- Kim Kardashian demostró su talento como comediante al debutar en este género en el famoso programa “Saturday Night Live”, en el que se burló de sí misma, pues ironizó respecto a su divorcio del rapero Kanye West y hasta del video sexual que la volvió famosa.

La integrante del clan Kardashian fue la anfitriona de la más reciente emisión de “Saturday Night Live”, y en su discurso de inicio habló de varios polémicos episodios de su vida, además se burló de sí misma debido a quienes la critican por su falta de talento.

Lo sé, me sorprende verme aquí también… Quiero decir, no he tenido un estreno de película en mucho tiempo", refiriéndose al video sexual filtrado hace años por quien fuera su novio, Ray J, y por el cual se volvió famosa.