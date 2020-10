Kim Kardashian luce destapado vestido de lycra y deja al descubierto su ropa interior

Estados Unidos.- La famosa socialité y empresaria Kim Kardashian mostró de más cuando posó para redes sociales con un entallado vestido negro que le permitía dejar su espalda al descubierto.

Pero su sensualidad no quedó ahí, la bella modelo, quien está a dos semanas de llegar a las cuatro décadas mostró demás al asomarse parte de su ropa interior, la cual era roja.

En todo momento, la celebridad posó de espaldas, lo que hace suponer que su plan sí era mostrar su ropa interior, la cual estaría promocionando. Foto: Facebook.

Pero parece que todo estaba planeado, pues la famosa influencer, quien cuenta con 190 millones de seguidores en Instagram se esforzó por posar de espaldas para mostrar su perfectas curvas, las cuales adornó con su larga y lacia cabellera.

En todo momento Kim Kardashian mostró su espalda, aunque todos se enfocaron en su diminuta interior, la cual quedó al descubierto.

A sus casi 40 años y luego de haber dado a luz dos hijos, Kim Kardashian es dueña de uno de los cuerpos más espectaculares del medio de la farándula. Foto: Facebook.

¡Felicitaciones por tu primera colección @givenchyofficial! Es una colección tan hermosa. ¡No puedo esperar para usar todos los looks que me has enviado!”, escribió la millonaria al lado de las tres fotos que compartió en Instagram.

Y es que Kim no para de emprender negocios, lo cual combina a la par con el reality que encabeza junto con su familia, Keeping Up with the Kardashians, lo que le ha dado fama mundial a su familia.

En junio de 2012, Kim Kardashian confirmó su relación con el rapero Kanye West. Llevaba años de amistad con él, lo que ayudó a la consolidación sentimental de la relación.

Su relación se televisó en la séptima temporada de Keeping Up with the Kardashians. El 22 de octubre de 2013, un día después del 33 cumpleaños de Kim, Kanye West le propuso matrimonio. La pareja contrajo matrimonio el 26 de mayo de 2014 en el Fort di Belvedere.