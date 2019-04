Kim Kardashian revela cómo quiere que se llame su cuarto hijo

Ciudad de México.- La socialité y empresaria Kim Kardashian ha revelado cómo quiere que se llame su cuarto hijo, el nuevo intregrante de la familia encabezada por Kim y Kanye West.

De acuerdo con información al portal de noticias Soy Carmín, la pareja espera a su cuarto hijo a través de una madre sustituta, por lo que recientemente dio a conocer cómo le gustaría que se llame.

En el show de Jimmy Kimmel Live, para promoconar la serie Keeping Up With The Kardashians, Kim contó que nombre le gustaría ponerle a su cuarto hijo, pues la empresaria se caracteriza por los nombres inusuales que le pone a sus hijos.

Kim quiere que su cuarto hijo se llame Robert al igual que su padre y su hermano, sin embargo, reiteró que esta decisión no la toma ella por sí sola, ya que realiza una encuesta con toda la familia para elegirlo.

Todos han contribuido. He hecho una encuesta familia.", explicó Kim.

Durante la entrevista, Kim explicó que el bebé generalmente permanece sin nombre los primeros días de su vida, y una vez que lo conoce, decide ponerle el nombre.

Por lo general, llevo tres o cuatro días sin nombre hasta que siento que realmente se conecta.", contó.

El pensar el nombre y después platicarlo con su famlia, lo ha hecho también con sus otros tres hijos North, Saint y Chicago.