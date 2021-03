Kim Kardashian revelará a Oprah Winfrey todo sobre su divorcio de Kanye West

Ciudad de México.- Si alguien sabe cómo hacer negocio hasta de su vida privada, esa es Kim Kardashian, quien hace unos días anunció su divorcio de Kanye West, del que revelaría todos los detalles a Oprah Winfrey.

Kim Kardashian y Kanye West en la fiesta de The Vanity Fair en febrero del 2020.

La protagonista del reality “Keeping Up With The Kardashians” estaría negociando con el equipo de la periodista y presentadora de televisión una entrevista para hablar de su separación del intérprete de "Runaway".

Oprah Winfrey conduce uno de los programas más vistos en la historia de la televisión de EU.

Como reveló el diario The Sun, la también empresaria está convencida de que ese formato de aparición pública es el más adecuado para un asunto tan serio como el de su regreso a la soltería, tras siete años de matrimonio con el rapero y cuatro hijos en común: North, Chicago, Psalm y Saint West.

North, Chicago, Psalm y Saint West son los herederos de Kim y Kanye.

Sin embargo, Kim Kardashian planea esperar debido a lo reciente de la entrevista que el Príncipe Enrique y Meghan Markle han concedido a la reina de la televisión estadounidense y, por supuesto, no quiere verse opacada de ningún modo.

Kim Kardashian y Kanye West llevan divorcio 'amigable'

Después de que Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West, se supo que la separación legal entre 'Kimye', como se conoce a la pareja, se está dando de una forma amigable.



La socialité pide la custodia compartida, física y legal, de los cuatro hijos de la pareja. Según una fuente cercana, el rapero está de acuerdo con el arreglo y ambos están comprometidos a educarlos en conjunto.

El día del padre de junio del 2020, Kim Kardashian publicó esta foto en Instagram.

El rompimiento del matrimonio ha sido muy publicitado desde que a mediados de 2020 las cosas entre ellos no marchaban bien.



La campaña presidencial que inició el cantante y los mensajes que escribió en su cuenta de Twitter en los que atacó al clan Kardashian/Jenner fueron una señal de que la pareja tenía problemas, principalmente por la bipolaridad que padece Kanye West.

La boda del rapero y la socialité se realizó en el año 2014.

Kim Kardashian compartió en su Instagram fotos de uno de los momentos más importantes de su vida.

La boda se celebró en el castillo Forte Belvederede Florencia, Italia.