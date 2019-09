Kim Karsdashian está enferma y no tiene cura, quiso curarse con remedios caseros

Estados Unidos.- La socialité Kim Kardashian tiene dos enfermedades incurables, lupus y artritis reaumatoide.

En entrevista para la revista Today, la socialité aseguró sentirse mejor y ya está en tratamiento médico.

Dijo que con ello mejoró su vida pues primero probó todo tipo de remedios caseros.

Debo dar las gracias al Dr.Wallace, quien me hizo las pruebas y con el que he conseguido averiguar, por fin, cuál es mi problema. Por fortuna ya me han dado medicamentos que han parado todos los síntomas", declaró.