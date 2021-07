VIDEO. Kimberly Irene de ‘Las Perdidas’ muestra el proceso de su nuevo tatuaje

México.- Kimberly Irene, integrante de "Las Perdidas", compartió en sus redes sociales el proceso de su nuevo tatuaje en la espalda.

La youtuber originaria de León, Guanajuato, mostró el momento en el que se somete al proceso para lograr el tatuaje de un colibrí, su ave favorita, el cual le fue dibujado por el artista Arzuco Bagaless.

Durante el proceso, Kimberly Irene, quien se autodenomina “la más preciosa”, explicó lo que significa esta pequeña ave en su vida.

En el live, su amigo Fredy le pregunta qué significa su nuevo dibujo en la piel, y la simpática leonesa lo explica a su manera, con la chispa y alegría que la caracteriza.

Y como siempre sucede, seguidores no tardaron en reaccionar al nuevo tatuaje de Kimberly Irene, el cual al parecer no es el primero que se hace.

El tatuaje del colibrí es muy lindo, saludos Kimberly”, “Kimberly ya no te rayes el cuerpo”, “Nomás no te tatúes ese cuello por favor”, “Noooooo, ya no te rayes más por favor y no que católica, ya vi por ahí a la catrina. Ay esa Kimberly, que bárbara”, le escribieron fans.