León, Guanajuato.- Kimberly Irene, la más preciosa, habló del riesgo de salud en el que estuvo tras someterse a varias cirugías estéticas, pero también habló de sus amigas Wendy Guevara y Paolita Suárez, “Las perdidas”, a las que llamó hipócritas.

En entrevista con el conductor Totto Camacho, la leonesa Kimberly Irene habló de su infancia, su carrera y sus cirugías, pero también de sus amigas, grupo que incluye a Wendy Guevara y Paolita Suárez, “Las perdidas”, quienes le respondieron.

Me la llevo bien con todas, nomas eso sí, no me gusta y yo se los he dicho, que son muy hipócritas, hablan de una, de otra cuando están todas juntas y eso todos lo sabemos”, dijo Kimberly Irene.

La youtuber de Guanajuato agregó que este actuar le pasa a todos, no solo a ellas. “a cualquier persona le pasa, yo sí lo he hecho”. Y aceptó que se considera una persona rencorosa, sentimiento que le ayuda a salir adelante.

A mí no me gusta la hipocresía, eres o no eres, y yo sí soy, y a veces Wendy me dice: ‘ay jot*, no seas rencorosa, olvídalo’, y le digo: ‘no, a mí me la hacen una vez y otra ya no’.