Kimberly Loaiza celebra con emotivo mensaje el cumpleaños de su hija

CDMX.- Kima Sofía hoy cumple dos añitos y como parte de la celebración de su cumpleaños, fueron los buenos deseos y regalos de cumpleaños.

Para Kimberly y Juan de Dios Pantoja, la pequeña fue la que los enseñó a ser padres, y eso lo llevan en el corazón, pues la pequeña les ha traído todo tipo de aprendizajes.

A través de su cuenta de Instagram, Kimberly escribió unas palabras, con motivo de su segundo aniversario.

La única persona en mi vida que, aunque no me dijera ni una palabra me hizo más fuerte que nunca, tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes”.