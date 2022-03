Kimberly de ‘Las Perdidas’ llega al millón de seguidores

AM.- Kimberly de ‘Las Perdidas’ celebró en la playa el haber llegado a un millón de seguidores en Instagram.

La youtuber compartió con sus fans, algunos reels de Instagram, donde agradece a todos y promete más videitos divertidos.

El 2021 fue de cambios para la influencer, quien ganó popularidad por ser parte del clan de ‘Las Más Perdidas’, junto a Wendy Guevara y Paolita.

El año pasado, Kimberly se sometió a una lipoescultura y una cirugía de busto, la que se complicó y la puso al borde de la muerte.

Pero eso, envió un mensaje a todos los que la apoyaron, pues como mariposa, vivió un resurgir en su vida y su carrera como youtuber.

Si me miraste hundida y me pusiste el pie para hundirme más, llegó más gente y me puso el hombro y me ayudó a subir gracias Dios los bendiga”, compartió.