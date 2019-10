Kiss dará un concierto… bajo el mar para tiburones

Australia.- La banda de rock Kiss ha tocado casi en cada rincón del planeta en su medio siglo de trayectoria, pero ahora llevará su espectáculo a un nuevo lugar: el mar, donde tocará para tiburones blancos y ocho admiradores en un pequeño submarino.

Como parte de una promoción de Airbnb, los fans y Kiss viajarán el 18 de noviembre en naves separadas frente a la costa del sur de Australia. Mientras Kiss permanecerá sobre la superficie del mar, los fans se sumergirán a un área conocida por la presencia de tiburones.

Usando altavoces acuáticos, Kiss comenzará a tocar, y el sonido será audible para los fans sumergidos y los tiburones.

Esto me tomó un poco por sorpresa, pero nos explicaron que los tiburones son atraídos por las frecuencias bajas y que por eso los atrae el rock ‘n’ roll”, dijo el cantante y guitarrista Paul Stanley a la agencia AP.

El evento, cuyas entradas se venden por orden de llegada, cuesta 50 dólares y las ganancias irán a beneficencia, dijo la compañía.

Las reservaciones podrán hacerse a partir de las 6 p.m. hora del este en airbnb.com/KISS el 14 de octubre.

No estoy seguro cuánto pueden aguantarnos los tiburones”, dijo Stanley. “Espero que conozcan (la canción) ‘Rock And Roll All Nite’”.