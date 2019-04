Kourtney Kardashian celebra su cumpleaños con un especial pastel

Los Ángeles.- El día de ayer la empresaria y socialité Kourtney Kardashian celebró su cumpleaños 40 y lo festejó con una fiesta en donde estuvo acompañada de su familia y amigos, y de un especial pastel con forma de un desnudo de ella misma.

De acuerdo con información al portal de noticias La Verdad, Kourtney sorprendió a sus seguidores al lucir un vestido color negro que dejaba al descubierto sus curvas, su hermana Kim también decidió usar un vestido negro corto y Khloé un vestido dorado largo.

Kourtney entró a la fiesta de la mano de sus hermanas.

Kylie decidió también usar un vestido dorado largo dejando lucir su gran atributo, en la fiesta también estuvieron presentes Kendall, Kris y la abuela de las Kardashian, así como también amigos de la socialité.

Kim a lado de su abuela y Kris.

La sorpresa que dejó a todos los invitados impresionados, fue el pastel que eligió Kourtney, pues el pastel representaba un desnudo de la socialité en una tina de baño.

El pastel causó sensación en el festejo.

Entre los invitados estuvieron sus dos ex parejas, Scott Disick y Younes Bendjima pero eso no fue algo que haya incomodado a la socialité ya que convivió con ellos de manera tranquila y se mostró feliz.

Familia y amigos de Kourtney.

Otro de los detalles que más llamaron la atención de los invitados, fue el slogan que adornaba las botellas de vino y los demás arreglos "Most interesting to look at", que significa "lo más interesante de ver", esto debido a que en uno de los capítulos de KUWTK, Kim dijo que la hermana mayor era la menos interesante de ver.