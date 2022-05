México.- Ahora sí es oficial, Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en una ceremonia íntima y privada en Santa Bárbara, California, luego de haber tenido una boda falsa en Las Vegas.

Según información de TMZ, Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes se comprometieron en octubre del año pasado, se casaron en un pequeño juzgado con la presencia de solo unas cuantas personas, pero la que no pudo faltar fue la abuela materna de la novia, Mary Jo 'MJ' Campbell, así como el papá del novio, Randy.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians y el rockero de Blink-182, de 43 y 46 años, respectivamente, se marcharon del lugar en un automóvil clásico descapotable negro, que llevaba un cartel en el que se podía leer "JUST MARRIED".

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Travis y Kourtney tuvieron una boda falsa en Las Vegas. Foto: Instagram

Para su gran día, la madre de tres hijos lució un vestido blanco corto con un escote pronunciado y un corazón rojo como adorno en el corpiño, y un velo tradicional sobre cabello oscuro, recogidos para la ocasión. El músico optó por un esmoquin clásico, todo en color negro.

"Tenían que casarse legalmente antes de su gran boda italiana, que se celebrará muy pronto", dijo una fuente a People. Todos los detalles están listos y toda la familia, incluidos los niños (Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick y Reign Aston Disick), están muy emocionados".

Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron en octubre pasado. Foto: Twitter

La ceremonia estaba muy lejos de su falsa boda en Las Vegas, tras los premios Grammy, oficiada por un imitador de Elvis Presley.

"Érase una vez en una tierra muy, muy lejana (Las Vegas) a las 2 de la mañana, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su apuesto rey se aventuraron a la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia)", escribió, añadiendo: "La práctica hace la perfección", escribió Kardashian en una serie de fotos de la ceremonia improvisada.