México.- Kristal Silva se ha convertido con el paso de los años en una de las conductoras más queridas de "Venga la Alegría", es por eso que su ausencia en el programa prendió las alarmas de sus seguidores.

La ex participante de "Survivor México", competencia en la que también estaba considerada dentro de las favoritas, dejó de aparecer en las pantallas de TV Azteca, y para evitar especulaciones y la preocupación de sus fans, aclaró el motivo.

A través de sus historias de Instagram, Kristal Silva tranquilizó a sus más de 1.5 millones de seguidores y explicó los motivos de su ausencia.

Resulta que Kristal Silva tuvo que hacer un viaje especial a Estados Unidos, ¿la razón? aplicarse la vacuna contra el COVID-19, y no es que la ex reina de belleza no estuviera vacunada, sino que la dosis que ella recibió no le permitía su ingreso a algunos países, por lo que tuvo que aplicarse la de otra farmacéutica.

En 'Venga la Alegría' faltó Kristal Silva y sus fans se preocuparon. Foto: Instagram

Kristal Silva está feliz de regresar

Tras atender este pendiente que tenía, la tamaulipeca regresó este viernes al matutino “Venga la Alegría” y expresó su alegría por esta razón.

Además, Kristal Silva festejó su retorno a la pantalla con varias imágenes que compartió junto a su amiga Cynthia Rodríguez, incluso ambas consintieron a sus seguidores con un video en el que bailan con sensuales movimientos.

Kristal Silva compartió su felicidad de estar de vuelta con sus compañeros del programa. Foto: Instagram

En otras fotos aparece junto a William Valdes y Roger González, además de Cynthia, y escribió: “Mi sonrisa lo dice todo… AMO MI TRABAJO Y A MIS FRIENDS”.

