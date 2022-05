Kristal Silva muestra su faceta como cantante con nuevo sencillo y videoclip

CDMX.- Kristal Silva ha mostrado que no se raja en ninguna faceta que enfrenta: primero arriesgó todo en un reality, y ahora, se lanza con confianza en la música y presenta “Como lo hice yo” su primer sencillo de la mano de Pablo Monsar.

Fue en ‘Venga la Alegría’ donde presentó gustosa la primer de muchas canciones.

Gracias Venga La Alegría por mostrarle al público el trabajo que se hizo, a través de este video, la verdad es que estaba muy emocionada, porque es la primera vez que grabó un videoclip, ustedes también vieron el cover que presentamos aquí Venga completamente en vivo, pero nunca había grabado algo tan profesional, yo me sentía soñada

La conductora está agradecida con este recibimiento que lanzó piropos a todos sus compañeros, y se dijo confiada en que esta carrera le traerá nuevas experiencias. Además del acompañamiento de Pablo Monsar.

Estoy súper agradecida, porque Pablo me ha enseñado mucho en su carrera como cantante, ustedes saben que yo soy inexperta en el tema, aquí me conocieron en Quiero cantar, de hecho, aquí me descubrieron y la verdad es que lo hago con todo el corazón y toda la gente”.