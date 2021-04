Kurt Cobain: ‘Mi hija Frances estará mejor sin mí’, eso y más escribió en carta de suicidio

Seattle, Washington.- A 27 años de la muerte de Kurt Cobain, el vocalista de la banda Nirvana, muchos fans se siguen preguntando porqué si el músico tenía éxito y una familia conformada por Courtney Love y su hija Frances Bean Cobain, no se sentía para nada satisfecho con su vida.

La pequeña Frances Bean Cobain con sus padres: Courtney Love y Kurt Cobain./ FOTO: Google

Kurt Donald Cobain se suicidó el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, en Washington, a la edad de 27 años y a menos de una década de haber formado Nirvana, agrupación de rock alternativo y grunge que además estaba integrada por Krist Novoselic y Dave Grohl.

Desde su formación en los años ochenta, hasta su disolución tras la muerte de Kurt Cobain, Nirvana lanzó tres discos: “Bleach” (1989), “Nevermind” (1991) y “In Utero” (1993).

Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl./ FOTO: Google

Encuentran cadáver de Kurt Cobain días después

Fue la mañana del viernes 8 de abril de 1994 cuando un electricista encontró el cuerpo sin vida de Kurt Cobain en el invernadero de su casa en Seattle.

El trabajador había ido a instalar un sistema de seguridad al domicilio del músico y en cuanto vió el cuerpo descompuesto, avisó a la policía, que pudo solamente reconocer la identidad del rockero por sus huellas digitales. En su sangre se encontraron restos de Valium y de heroína.

Sobre la figura de Kurt Cobain yacía una escopeta, con la que se disparó en la cabeza, después de haber dejado una carta de suicidio a su amigo imaginario Boddah, personaje al que sus padres Don y Wendy, intentaron eliminar de la trastornada mente de su hijo, diciéndole que se había alistado en las Fuerzas Armadas para sumarse al frente de combate, lo cual evidentemente, no funcionó.

La policía halló el cuerpo de Kurt Cobain tres días después de su muerte./ FOTO: Google

¿Qué le escribió Kurt Cobain a Boddah?

La usuaria de Twitter @Bonmaxima, recuerda que Kurt Cobain escribió a mano la carta en la que revela cómo se sentía con la fama, con su vida, y con su familia.

Hoy perdimos a #KurtCobain hace 27 años y al igual que escribió a mano la letra de #SmellsLikeTeenSpirit, de esa manera escribo su carta suicida dedicada a su amigo imaginario”.

Misiva del puño y letra de Kurt Cobain./ FOTO: Twitter

Esto es lo que decía la misiva:

Para Boddah:

"Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender.

Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la vinculación con mi entorno ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable.

Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo.

De hecho, no os puedo engañar, a ninguno de vosotros. Simplemente no sería justo ni para mí. Simular que me lo estoy pasando el 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. (Y sigo intentándolo, créeme Señor, pero no es suficiente).

Soy consciente de que yo, nosotros, hemos influido y gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que sólo aprecian las cosas cuando ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño.

En nuestras tres últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente que son fans nuestros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Sólo hay bien en mí, y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto, que eso me hace sentir jodidamente triste. El típico Piscis triste, sensible, insatisfecho, ¡Dios mío! ¿Por qué no puedo disfrutar? ¡No lo sé! Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho como había sido yo.

Llena de amor y alegría, confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo.

Lo tengo todo, todo. Y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general…Sólo porque parece que a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva. ¡Comprensiva! Sólo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain.

Frances y Courtney, estaré en su altar.

Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Los quiero. ¡Los quiero!

El Club de los 27

Para muchos fans y personas que disfrutan las teorías de conspiración, no es casualidad que Kurt Cobain muriera a los 27 años, la misma edad a la que otros famosos músicos perdieron la vida, formándose así el llamado "Club de los 27".

Así posó el músico en su última sesión fotográfica dos meses antes de su muerte./ FOTO: Google

Brian Jones, quien perteneció a los Rolling Stones en sus primeros años; el guitarrista Jimi Hendrix; la cantante Janis Joplin y Jim Morrison, vocalista de The Doors, también murieron a los 27 años, entre los años 1969 y 1971.

Brian Jones./ FOTO: Google

Jimi Hendrix./ FOTO: Google

Janis Joplin./ FOTO: Google

Jim Morrison./ FOTO: Google

Fue el biógrafo de Cobain, Charles R. Cross, quien le dio importancia al "Club de los 27" tras la muerte del vocalista de Nirvana, debido a que la madre del músico aseguró tras el deceso: "ahora se ha ido y se ha unido a ese estúpido club. Le dije que no se uniera".

Sin embargo, la madre de Kurt no se refería precisamente a ese "Club de los 27" en el que los músicos fallecen a esa edad, sino a que su hijo se suicidó al igual que dos tíos y un tío abuelo.

Con el tiempo, “El Cub de los 27” fue olvidado hasta que la cantante Amy Winehouse también murió los 27 años el 23 de julio de 2011 en su casa de Camden Town, Londres, Reino Unido, tras una intoxicación etílica.

Amy Winehouse./ FOTO: Google

¿Qué es de Frances Bean Cobain?

Frances Bean Cobain nació en Los Ángeles el 18 de agosto de 1992 adicta a la heroína, debido a que su madre, Courtney Love, consumía esta droga mientras estaba embarazada.

De hecho, la vocalista de la banda Hole, dio a luz a su hija en el mismo lugar donde Kurt Cobain intentaba desintoxicarse de su adicción a las drogas.

La recién nacida tuvo que “rehabilitarse” desde su llegada al mundo, y le administraron metadona para sustituir la heroína.

Courtney Love junto a su hija adolescente Frances Bean Cobain./ FOTO: Google

La infancia de la pequeña para nada fue normal, pues su madre perdió su custodia y Frances tuvo que irse a vivir con su abuela paterna, Wendy O’Connor.

Su adolescencia tampoco la disfrutó como se debía, y a los 23 años se casó en secreto con Isaiah Silva, cantante y guitarrista del grupo The Eeries, de quien se divorció dos años después.

Frances y su ex esposo Isaiah Silva, quien tiene un parecido a Kurt Cobain, notaron sus fanáticos./ FOTO: Google

Al igual que sus polémicos padres, Frances Bean Cobainb ha tenido problemas con las drogas y con el alcohol, pero lleva 'limpia' cuatro años, tal y como publicó en su cuenta de Instagram.

Ahora, la heredera de Nirvana se lleva bien con su madre y se ha onvertido en toda una it girl, y aunque en varias ocasiones ha dicho que no quiere saber nada de la música de los 90, en sus redes sociales, publica videos en los que aparece cantando y tocando la guitarra.

También es famosa por sus obras de arte, que incluyen colecciones como "Me, Myself & My Grungephone" y "Scumfuck", aunque ésta última la expuso bajo el seudónimo de "Fiddle Tim" en la Galería La Luz de Jesús en Los Ángeles en el año 2010.

Frances tiene actualmente 28 años de edad./ FOTO: Google