Kurt Cobain y su muerte que impactó al mundo del rock hace 26 años

Estados Unidos.- En un día como hoy, de hace 26 años, el mundo del rock perdió a uno de sus máximos exponentes: Kurt Cobain.

El 5 de abril de 1994, el vocalista y líder de la banda Nirvana decidió terminar con su vida, lo causó un impacto en sus fanáticos alrededor del mundo.

Cobain tenía solamente 27 años, pero gracias al grunge dejó un legado importante en la historia de la música.

El cuerpo del cantante fue encontrado dentro de su casa tres días después de haber fallecido, tenía un disparo en la cabeza.

Pero esa no fue la única ocasión en la que el cantante de Smells Like Teen Spirit atentó contra su propia vida, pues en dos ocasiones anteriores ya había tratado de matarse. Además, un año antes fue internado por una sobredosis.

En una carta que dejó escrita para su amigo imaginario de la infancia y la cual fue hallada junto a su cuerpo, explicó que ya no disfrutaba de su carrera al 100%.

No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo, todo. Y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general” escribió el músico que hoy es recordado por sus seguidores que aún escuchan sus éxitos.