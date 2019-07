Kylie Jenner, Sofia Richie, Hailey Baldwin y muchas mujeres más con las que Justin Bieber engañó a Selena Gómez

Estados Unidos.- Usuarios de redes sociales volvieron tendencia la relación que hubo entre Selena Gómez y Justin Bieber, luego de que se dieran a conocer los nombres de varias mujeres con las que el cantante le fue infiel a su exnovia. La tuitera brasileña Cris Días fue la responsable de abrir un hilo donde expuso todas las traiciones de Justin a Selena. En una serie de más de 150 tuits, la fanática expuso nombres de famosas y supuestas evidencias que las relacionaban con el cantante mientras él mantenía una relación con Gómez. Miles de internautas reaccionaron a las publicaciones y al ver el interés que había en el tema, la cuenta Memes de Gómez se encargó de traducir en español todos los tuits y con ello, el hilo se volvió tendencia. Intenautas hasta hicieron memes sobre las traiciones de Justin Bieber a Selena Gómez. Aquí todo el hilo El recuento surgió debido a que según medios estadounidenses, Justin Bieber padece depresión y trató de buscar a Selena Gómez para que le recomendara especialistas, pues ella lidió con el problema por varios meses. Además, porque al parecer Justin evidenció en una historia de Instagram que en su historial reciente había buscado el outfit de Selena Gómez en el Coachella. También, hace tiempo Justin subió una historia a ig donde sin querer mostró el historial de su cel o iPad, idk, donde podemos apreciar que buscó el outifit de Selena. Por supuesto lo negó todo y dijo que todos malinterptetamos y exageramos las cosas, k creysi pic.twitter.com/4PEwOky6i7 — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 6 de julio de 2019 La relación entre Justin y Selena comenzó hace casi una década, cuando ambos iniciaban sus carreras en la música. Ambos cantantes coincidieron en varias premios juveniles y en sus entrevistas, Justin dejó en claro que le gustaba Gómez, aunque ella era un par de años mayor que él. Su noviazgo se confirmó en febrero de 2011, cuando acudieron juntos a la gala de Vanity Fair después de los Oscar. Amistad y rivalidad con Taylor Swift Taylor Swift confirmaría que Justin Bieber le fue infiel a Selena... En esa ocasión ambos estuvieron junto a Taylor Swift, íntima amiga de la ex chica Disney. La cantante de country se manifestó a favor de su relación e inclusive lo invitó a que cantara con ella en su tour; en ese momento ella estaba en la cima de su carrera y él apenas estaba comenzando. Meses más tarde, la pareja acudió a los premios Billboard y ambos ya estaban saboreando la fama, pues tenían canciones en las listas de éxitos. En aquella ocasión también Swift les hizo compañía, pero fue la última vez que ella se pronunció a favor de “Jelena”, pues después comenzó la inestabilidad en el noviazgo y posteriormente Justin le jugó en contra a Taylor, al “bullearla” junto a su mánager Scooter Braun. Taylor Swift compartió una captura de pantalla de una publicación de Bieber en donde la bullearon él, Kanye West y Scooter Braun. Su primer rompimiento Durante aproximadamente un año y medio la pareja se demostraba amor cada que podía y se iban de viaje juntos, sin embargo, según Cris Días, en noviembre del 2012 Justin y Selena terminar su relación. De acuerdo con la tuitera todo comenzó con el desfile de Victoria’s Secret, en el que Justin estuvo como cantante invitado. Se dijo que durante el backstage del evento el artista coqueteó bastante con algunas modelos, principalmente Barbara Palvin y Miranda Kerr. Barbara Palvin Tras su primer ruptura con Selena, Justin estuvo con la modelo Barbara Palvin. Tan solo un día después de que se conocieran en el desfile y su ruptura con Selena, Justin se tomó varias fotos con Barbara, quien un mes después compartió un twitcam donde dijo que no le agradaba Gómez. Cabe señalar que en diciembre de 2011, cuando Selena y Justin seguían juntos, Barbara Palvin dijo en una twitcam que no le gustaba Selena, y año después salía con Justin Bieber, ¿coincidencia? pic.twitter.com/iEyJHB7GJ7 — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 5 de julio de 2019 Selena hizo público que se sentía traicionada y confirmó que Barbara y su ex estaban saliendo, al compartir en un tuit la foto de ellos y como descripción sólo puso puntos suspensivos; la cantante minutos después eliminó el post. Después, en varias ocasiones le mandó indirectas a Justin con videos donde bailaba canciones de despecho y en presentaciones en televisión comentaba que ella quería a un hombre fiel.



Selena dio a entender que sí, esa relación ya existía cuando publicó una foto de los dos, utilizando puntos suspensivos como descripción, y luego lo eliminó pic.twitter.com/MKLrTNPpc8 — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 5 de julio de 2019

Inesperado regreso

En 2013, Justin confirmó que volvió con Selena Gómez.

En abril de 2013, Justin confirmó que había vuelto con Selena al compartir una fotografía en Instagram, donde ella lo abrazaba por la espalda.

En ese mismo año, en los premios Billboard ambos se encontraron en el backstage y se dieron un beso, lo que no fue del agrado de Taylor Swift, quien sin pena sacó la lengua en señal de “asco”.



Taylor Swift haría la escena épica que demostraría a todos que ella y Justin ya no eran tan amigos, cuando se muestra disgustada/asqueada al ver a Selena saludando a Justin pic.twitter.com/MvswGWq973 — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 5 de julio de 2019

Chantel Jeffries Incluso publicando varias fotos con Selena, dando a entender que habían vuelto, Justin tenía relaciones públicas con otras mujeres, y a finales de 2013 comenzó a involucrarse con la modelo Chantel Jeffries pic.twitter.com/OiCCCgRp69 — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 5 de julio de 2019 A pesar de que compartía fotos con Selena, Justin era captado bastante cariñoso con otras mujeres y al mismo tiempo de que este material saliera a la luz, él borraba sus recuerdos con su exnovia. Una de las chicas con las que se le relacionó mientras aún estaba con Selena, fue la modelo Chantel Jeffries. La chica confirmó su relación fugaz con Justin varias semanas después, al compartir tuits con indirectas hacia él. Mientras tanto, según la tuitera, Selena se hizo amiga de las hermanas Kylie y Kendall Jenner, con quienes acudió al Coachella, junto a su novio. En este punto se desconoce si tuvieron una ruptura y volvieron juntos, pues las publicaciones de Justin dejaban muchas dudas sin responder. Kylie Jenner Kylie Jenner al parecer envió fotos comprometedoras al cantante y Selena lo descubrió. Tiempo después, se rumoró que a pesar de que era amiga de Selena, Kylie Jenner había coqueteado con el cantante y que inclusive le había enviado fotos comprometedoras. La protagonista de Monte Carlo descubrió la infidelidad y dejó de seguir a las hermanas Jenner y borró las fotografías que tenía junto a ellas… y una vez más cortó con Justin. Pero a un mes y medio de su rompimiento, en junio del 2014, Justin nuevamente oficializó el regreso con Selena al compartir una foto de ambos en Instagram y señalando en el pie de foto “Nuestro amor es incondicional” Justin Bieber confirmó que nuevamente estaba con Gómez por Instagram.

Miranda Kerr y Yovanna Ventura

En junio de ese año, Justin se topó a Orlando Bloom en una fiesta y Orlando no quería hablar con él, terminó en una pelea, en la cual Orlando le dio un puñetazo a Justin. Las fuentes dijeron que Orlando sabía de los coqueteos de Justin a su esposa Miranda a pesar de salir con Sel pic.twitter.com/EXdGvnoSgG — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 5 de julio de 2019

Aunque se suponía que estaba bien con Selena, Justin comenzó a compartir sin razón aparente fotos de la modelo Miranda Kerr. Esto molestó al entonces esposo de ella, Orlando Bloom y en una fiesta en la que coincidió con Justin, le propinó un puñetazo.

Justin también se relacionó con Yovanna Ventura.

Pero en medio del escándalo, Justin comenzó a salir con la también modelo Yovanna Ventura y se dejaron ver bastantes cariñosos. Se desconoce en qué momento cortó con Gómez y si tuvo o no que ver con Kerr.

Ashley Moore

Al parecer al cantante canadiense le atraían demasiado las modelos, pues después anduvo con Ashley Moore. Compartiendo sexys fotos de ella y dejándole comentarios en los que alardeaba lo sensual que era la modelo, el mismo Justin confirmó quien era su nueva pareja.

Pero poco después sucedió lo que varios ya predecían, volvió con Selena Gómez y sí, una vez más lo confirmó vía redes sociales.

Después, Justin publicó esta foto se él junto a Selena, lo cual confirmaba que estaban juntos por milésima vez pic.twitter.com/J4MEbrUeXK — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 6 de julio de 2019

Alyssa Arce

Poco después se filtraron estas fotos de Justin y Alyssa besándose, las fotos son de 2013, todos empezaron a hablar de esto pic.twitter.com/XjJBvdyTsZ — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 6 de julio de 2019

Parecía que esta vez todo iba bien entre ambos y la estabilidad volvía hasta que ooootra vez Justin la engañó, esta vez con la conejita de Playboy Alyssa Arce.

Ambos fueron captados en agosto del 2014 en un yate en Ibiza mientras se besaban. Pero, y aunque nadie lo esperaba, esta vez no rompió con Selena y la pareja acudió junta a la semana de la moda en París, aunque al llegar al aeropuerto tuvieron una acalorada discusión.

Al llegar al aeropuerto para asistir a la semana de la moda en París, Justin y Selena aparentemente tuvieron una discusión y Selena bajó de la camioneta y arrojó sus maletas al suelo, y luego también se fue, pero hacia otra dirección, y ambos se fueron por su lado pic.twitter.com/aL4rhWctEI — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 6 de julio de 2019

The Heart Wants What It Wants

En noviembre del 2014, Selena Gómez estrenó su canción “The Heart Wants What It Wants”, la cual no es ninguna sorpresa que es para Justin y en su presentación de los Billboard de ese año tuvo una emotiva presentación en la que cantó el sencillo y hasta hizo llorar a su amiga Taylor Swift.

La actriz y modelo Cailin Russo confirmó su relación con Justin Bieber.

Semanas más tarde, Ariana Grande confesó en la revista “M” que Justin le había coqueteado por mensajes, aunque nunca se confirmó que hubiera algo más entre ellos.

Aunque quien sí confirmó que anduvo con Beiber tras su ruptura con la cantante, fue la actriz Cailin Russo, quien participó en el video “All That Matters”, de Justin.

Selena Gómez mandó indirectas a su exnovio por redes.

Y fue Selena quien también aseguró que su ex estaba con otra chica, pues publicó una selfie en la que como pie de foto escribió “Creí que sólo te gustaban las latinas”.

Hailey Baldwin

Al parecer Justin Bieber y Hailey Baldwin comenzaron a estar juntos intermitentemente en el 2014.

Pese a que ahora es la esposa del canadiense, Hailey tuvo bastante que ver con él durante su tiempo con Selena, pues en diciembre del 2014, Justin compartió una foto de ambos y ahí empezaron los rumores de que tenían una relación; pero los dos negaron los rumores.

En este periodo, cuando Selena publicaba alguna foto en su Instagram y sus fans etiquetaban a Bieber y le pedían que volvieran, ella respondía que él prefería a las modelos.

Selena Gómez dejaba en claro que su ex no quería estar con ella y prefería estar con modelos.

Traición de Kendall Jenner Kendall Jenner se llevó a Selena Gómez a Dubai para que Justin pudiera estar el Año Nuevo con Hailey Baldwin. Selena había terminado mal con la modelo del clan Jenner (quien confirmó que anduvo con Justin en 2016), pero aún así acudió con ella y Gigi Hadid a recibir el 2015 en Dubai. De acuerdo con la creadora del hilo, Jenner y Hadid lo planearon para que así Justin pudiera pasar el Año Nuevo con Baldwin; y no fue la única ocasión donde Kendall intentó juntar a Justin y Hailey, pues ese mismo armó un plan para que todos coincidieran en el Coachella. Semanas después volvieron a ser captados los cantantes, pero el canadiense volvió a ser visto junto a Baldwin.

Jayde Pierce

Tiempo después, ni Baldwin, ni Gómez estaban en la mira del cantante. Quien ahora había entrado a la lista de amores de Justin fue la modelo Jayde Pierce, a quien llevó a Bora Bora.

Pero poco le duró la aventura y en el Met Gala del 2015, a pesar de que nadie le preguntó, Justin dijo que Selena había lucido hermosa ese día.

Shanina Shain y Kourtney Kardashian

Justin Bieber tuvo un romance fugaz con la modelo Shanina Shaik y Kourney Kardashian.

Pero la pareja tardó para volver a estar unida otra vez, pues en el inter Justin salió con la modelo Shanina Shaik y la mayor de las Kardashian, Kourtney; en esta pareja ninguno trató de esconder el amor y con constantes salidas en público y comentarios en redes, dejaron en claro que había algo entre ellos.

En julio de ese año, Justin y Selena reanudaron su romance y hasta él le dedicó una serenata mientras cenaban en el hotel Montage en Beverly Hills.

Luego, Justin llevó a Selena a cenar al hotel donde se alojaban, al Hotel Montage en Beverly Hills, y todo indicaba que se habían dado otra oportunidad pic.twitter.com/0Ca42flHsU — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 6 de julio de 2019

Sofia Richie

Sofia Richie se sumó a la lista de los amores de Justin Bieber.

La reconciliación de la pareja duró poco y en 2016, Justin volvió con Hailey Baldwin y la llevó a conocer a su familia a Canadá. Pero la pareja no estuvo junta por mucho tiempo, pues Justin anduvo con Sofia Richie.

Aunque los fans del cantante rechazaron la relación entre ambos y le dejaron mensajes de odio cada que publicaba fotos con su novia, a él poco le importó.

Inclusive la pareja se fue de vacaciones y fueron captados mientras tenían relaciones sexuales en el balcón de su hotel.

Selena defiende a fans

Justin amenazó con cerrar su cuenta debido a las críticas que sus fans le hacían a su nueva novia, pero quien defendió a los seguidores fue nada más y nada menos que Selena Gómez.

La actriz comentó que si no podía controlar el odio, que dejara de publicar fotos junto a su su novia y que no fuera cruel con sus fans, pues ellos lo amaban. Bieber se defendió del comentario de su ex, pero de cualquier manera cerró su cuenta.

Madison Beer

Volviendo al 2016, Justin le tiraba la onda a Madison y comentaba sus fotos, como esta vez, que puso "golpea mi rostro" en una de sus fotos (aludiendo a los senos de Madison) pic.twitter.com/KzKt5dPM8T — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 6 de julio de 2019

Mientras Selena entró a rehabilitación por padecer depresión, Justin dejó a Sofia y se fue a los brazos de la cantante Madison Beer, a quien de hecho le dejaba comentarios sugerentes.

Selena y The Weekend