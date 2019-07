Kylie Jenner desafía a Instagram y se atreve a posar ¡desnuda!

Estados Unidos.- La atractiva modelo de 21 años, Kylie Jenner, ahora sí se atrevió y se quitó toda la ropa para posar para sus fans. Con esta foto se pone al nivel de su media hermana Kim Kardashian, quien nos tiene acostumbrados a presumir sus caderas.

La millonaria joven se puso un baby doll de malla, es decir, transparente, para posar sentada para lente.

Con los ojos cerrados, sentada e inclinada, con un pronunciado bronceado, la socialite se cubrió los pechos con su brazo izquierdo, pero aún así no dejó nada a la imaginación.

@kylieskin disponible ahora. KylieSkin.com”, escribió la también diseñadora para promocionar su línea de cosméticos.

Además de posar para la lente y mantener su título de influencer, la joven empresaria también usa las redes sociales para promocionar su marca Kylie Skin, una línea del cuidado de la piel, producto de la que ella es la modelo.

A sus 21 años, Kylie Jenner es madre de una niña de un año de edad llamada Stormi Webster, al lado del rapero Travis Scott. Ella logró notoriedad cuando apareció en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

¿Quién le ganó batalla legal a Kylie Jenner?

En febrero de 2017 la cantante y actriz australiana Kylie Minogue ganó una batalla legal contra Jenner por la marca registrada “Kylie” por la cual Jenner había presentado una solicitud.

La cantante será la única que podrá utilizar su nombre de pila para fines artísticos y comerciales.