¡Feliz cumpleaños Kylie Jenner! éstas son sus transformaciones a lo largo de su vida

Los Ángeles.- Kylie Jenner se ha caracterizado por una evolución impresionante.

Primero fue su operación de labios, que resultó en un cambio radical en todos los aspectos, seguido de su silueta, apostando por las curvas y los volúmenes, que hace que casi no nos acordemos de cómo era.

Como sirena. FOTO: ESPECIAL

De los labios, al pecho, las caderas y todo el cuerpo en general. Así ha evolucionado la más pequeña del clan más famoso del planeta, las Kardashian, hasta este 2021.

La familia Jenner. FOTO: ESPECIAL

Así eran Kylie, Kim Kardashian y Kendall Jenner en el año 2007, durante un evento de la tienda de ropa de las hermanas mayores de la familia, The Dash.

En 2007

Cuando Kylie tenía 10 años, ya habían dado comienzo las grabaciones del popular 'reality show' de su familia, 'Keeping Up With the Kardashians'. Aquí la vemos junto a su hermana Kendall en una fiesta de presentación del programa.

Las hermanas Jenner. FOTO: ESPECIAL

En 2010

A los trece, su estilo seguía siendo natural y desenfadado

De adolescente. FOTO: ESPECIAL

Cinco años más tarde experimentarìa con sus cambios.

Para la gran fiesta anual de la moda, la Gala MET de 2019, Kylie volvió a apostar por un cambio radical de color de pelo, en aquel caso apostando por el lila para ir completamente a tono con su look.

Los cambios comenzaron a ser evidentes. FOTO: ESPECIAL

2020

EL OSCAR

Los Oscar. FOTO: ESPECIAL

2021

La pequeña de las Kardashian, que ha conseguido un imperio con sus negocios de belleza y es una de las celebrities más ricas con un patrimonio de más de mil millones de euros, luce generosas curvas en un cuerpo esculpido a su gusto. Nada que ver con la que conocimos al principio de sus tiempos.

Le llovieron las felicitaciones, FOTO: CAPTURA

Lanza línea especial

Kylie lanzó una paleta especial de colores llamado "24k" para su cumpleaños. Es una línea dorada, en tonos color miel y dorados.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos