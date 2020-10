Kylie Jenner posa sensual en diminuto atuendo de animal print por esta razón

Estados Unidos.- La socialité y empresaria Kylie Jenner ahora posó en redes sociales en un sensual atuendo de animal print, pero no sólo para consentir a sus fans, sino para dar un importante anuncio, el lanzamiento de su nueva colección de cosméticos.

No por nada la sensual modelo de apenas 23 años es una de las mujeres jóvenes más ricas e influyentes de Estados Unidos.

Y es que Kylie Jenner compartió una probadita de una sesión de fotografías animal print que realizó para este importante lanzamiento.

En la fotografía, la más pequeña del clan Kardashian-Jenner posa recostada sobre una escenografía del mismo tema que su leotardo, animal print, el cual acompañó con un sombrero del mismo tema, lo que la hace ver más que sensual.

La bella Kylie Jenner fue incluida en el listado de ‘Forbes’ de los multimillonarios a principios de 2019, gracias al éxito de su línea Kylie Cosmetics. Foto: Facebook.

La joven hermana de Kim Kardashian complementó su atuendo soltando su larga y rubia cabellera, la cual onduló.

Kylie, quien es madre de una niña de dos años de edad, Stormi Webster, es la modelo de su más reciente línea de cosméticos que incluye labiales y sombras, la cual se aplica para mostrar sus efectos.

Tras 14 años al aire, el reality familiar ‘Keeping Up With The Kardashians’, del cual forma parte Kylie Jenner, está a punto de llegar a su final, pues la última temporada se transmitirá en 2021. En 2019, fue la influencer mejor pagada por cada publicación patrocinada en Instagram.

Kylie Jenner es la sexta hija de la ex-atleta y medallista olímpica Caitlyn Jenner y de la empresaria y representante de sus hijos, Kris Jenner. Tiene una hermana mayor, Kendall.

Por parte de su padre, tiene tres medios hermanos mayores, Brandon, Brody y Burton; y una medio hermana mayor, Cassandra Jenner. Por parte de su madre tiene tres medias hermanas mayores, Kourtney, Kim y Khloé; y un medio hermano mayor, Rob Kardashian.

Empezó a aparecer en los medios desde los 10 años, con el programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’ estrenado desde octubre de 2007, el cual llegará a su fin en 2021.

Gran parte del éxito de todo lo que hace Kylie Jenner se debe a su madre, Kris Jenner, quien no sólo la aconseja, sino que es su manager. Foto: Facebook.