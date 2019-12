Kylie Jenner regala sensual fotografía desde la cama a sus fans

Estados Unidos.- La millonaria estadounidense Kylie Jenner obsequió el último regalo del 2019 a sus ciberfans, un par de fotografías en las que luce más que sensual desde la cama.

Las imágenes en blanco y negro fueron compartidas con los 155 millones de seguidores en Instagram de la socialité de 22 años de edad, quienes enseguida le escribieron para expresarle lo bien que luce.

En las capturas a blanco y negro, la más pequeña del clan Kardashian-Jenner luce lencería de encaje y posó desde una cama, entre almohadas.

Es común que la espectacular Kylie Jenner comparta material en el que luce más que sensual, no por nada es una de las influencer más buscadas y querida por los internautas.

Kylie Jenner es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

Y sus admiradores aprovecharon para desearle un buen 2020 a la madre de la pequeña Stormi Webster, la cual procreó al lado del rapero Travis Scott.

¿Con quién pasó Kylie Jenner la Navidad?

La socialité Kylie Jenner celebró la Noche Buena con una cena familiar en la casa de su hermana mayor, Kourtney Kardashian, para la cual eligió un sofisticado pero sensual vestido verde que la hizo ver como una diosa.