Kylie y Kendall Jenner posan como sensuales ángeles para Instagram

Estados Unidos.- La escultural Kylie Jenner posó como un sensual ángel al lado de su hermana Kendall Jenner, quien la opacó al tiempo que le dejó claro por qué fue integrante de Victoria’s Secret.

El ‘pack’, el cual incluye tres fotografías, fue compartido con los 161 millones de seguidores de Kylie Jenner en Instagram. En las imágenes ambas hermanas lucen lencería blanca y color piel con alas de ángel que las hace ver espectaculares.

Con mi ángel”, escribió Kylie al lado de las capturas, en Instagram.

Pero lo que no esperaba la billonaria mamá es que la modelo la opacara con su belleza natural, pues aún por encima de sus encantos los internautas prefieren la sencillez de Kendall, quien siempre ha mantenido el perfil más bajo en cuanto a polémica, en el clan Kardashian-Jenner.

Morí, fui al cielo”, “Mis fotos favoritas de ti”, “Solo Kendall puede hacer que Kylie se vea normal”, “Kendall se ve mucho más bonita”, “Kendall es la única natural y real en esa familia, ella es realmente hermosa”, le escribieron ciberfans.

Kendall Nicole Jenner es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense. En 2017 se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares, destronó a Gisele Bündchen, quien venía liderando la lista desde 2004.

Y Kylie Kristen Jenner es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, ‘Keeping Up with the Kardashians’.

De esta manera Kendall Jenner le hace sombra a su escultural hermana menor Kylie Jenner.

Kylie Jenner es una reconocida influencer, quien de manera frecuente comparte sensuales fotografías con su público.

