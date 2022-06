México.- La noche de este sábado se llevó a cabo la segunda noche de concierto en La Academia 2022, y las críticas a los alumnos hicieron estallar al director Alexander Acha contra Lolita Cortés, quien al responderle terminó gritando.

Lolita Cortés es conocida por ser una dura crítica, quien es difícil que haga algún reconocimiento a los participantes del reality de TV Azteca, pero esta vez sus comentarios desataron el enojo de Alexander Acha, quien funge como director de los alumnos.

Los ánimos se calentaron entre Alexander Acha y Lolita Cortés en La Academia 2022. Foto: Twitter

Lolita Cortés dice que el grupo Kabah no tiene talento

Cesia de Honduras, y Andrés de Sonora, presentaron ambos la canción "Vive", éxito del grupo Kabah.

Tras su participación, el conductor de La Academia 2022, Yahir, pidió a Lolita Cortés su opinión, la actriz y cantante arremetió no solo contra los alumnos, sino también le tocó a Kabah, de quienes dijo que la única integrante que cantaba era María José.

Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José… No estamos hablando de Queen, de Journey, es Kabah”, dijo Lolita.

Después criticó la vestimenta de Cesia y Andrés, su interpretación y su poco talento para bailar.

“Yo pensé que lo peor de ustedes era la vestimenta, no, fue su interpretación, me di cuenta que ninguno baila”, dijo Lolita.

La fuerte discusión comenzó tras la participación de Andrés y Cesia. Foto: Twitter

A Andrés le criticó que primero no bailara, y luego que cuando lo hizo estuvo peor, y respecto a Cesia señaló que no tenía memoria y que no sabía bailar, que ya tenía la voz, pero cuestionó qué era lo que había aprendido en una semana.

“Siete mil y tantas personas que hicieron audición, y presentan esto… Eso es una falta de respeto para ellos, pasa ustedes y su familia que los está apoyando, esto lo hace cualquiera en un karaoke”, aseveró Cortés.

Ante esto Alexander Acha no se quedó callado y reclamó a Lolita Cortés que fuera tan exigente con los alumnos que están aprendiendo, y que no había reconocido las mejoras que sí tuvieron desde el show pasado.

No estoy de acuerdo en la exigencia y expectativa irreal que están poniendo, me extraña que con tu experiencia Lolita, pongas una expectativa que es imposible”, comenzó el hijo de Emmanuel.

“Estos alumnos estas empezando si, y hay un avance que se va logrando, y hay un crecimiento, tu les estás pidiendo que lo hagan perfecto al segundo show, eso es imposible, tú lo sabes… Dejemos de hacer show un poco y digamos lo que sí hicieron bien”, agregó.

Acha además alabó a Ana Bárbara, quien también forma parte del panel de críticos, e insinuó que Lolita Cortés no está vigente ni tiene canciones exitosas, como la ‘Bandida’.

Cómo se ve Ana Bárbara, ‘La Reina Grupera’, artista que canta, vigente hoy en dia, que llena lugares, que saca canciones y tiene éxitos, opina desde un punto de vista de alguien que canta y entiende lo que está sucediendo”, explicó.

Lolita Cortés arremetió contra Alexander Acha y los maestros de La Academia 2022 por ser muy 'suaves' con los alumnos. Captura de video

Tras esto Lolita Cortés alzó la voz y aseguró que ella podía montar un musical con dos ensayos, pero Acha dijo contundente: “Este show no se trata de ti Lolita, se trata de los alumnos”.

Aún más enojada y apuntando a Acha, dijo: “Depende de ustedes si quieren tener una carrera o no, no de abracitos y apapachitos, porque este tiempo al aire cuesta, y cuesta mucho dinero”.

Reaccionan en redes a pleito en La Academia 2022

En redes sociales comenzaron las opiniones a favor y en contra de Alexander Acha, y por supuesto que los memes no faltaron, en los que también involucraron a Ana Bárbara, cuyo nombre incluso se volvió tendencia en redes.

“Yo apoyo a Alexander Acha, en una semana no se puede cuadrar todo tan bien si es primera vez que cantan y bailan, los artistas llevan años incluso para dominarlo y ellos recién empiezan con clases de manera profesional. Sentí a Lola Cortés dar una crítica demasiado elevada”, fue uno de los mensajes en Twitter..

“Lo que más me gustó es cuando Alexander le dijo a Lola que no era ARTISTA VIGENTE”, “LO PEOR DE TODO FUE LA ACTITUD DEL ALEXANDER ACHA..! YA CALLEN A ESE”.