México.- Lolita Cortés arremetió no solo contra los alumnos de La Academia 2022, sino también contra Kabah, pues se burló del grupo asegurando que María José era la única con talento, por lo que Apio Quijano no se quedó callado.

La noche de este sábado se transmitió en vivo la primera noche de expulsión de La Academia 2022 a través de la señal de TV Azteca, en la que como ya es costumbre la crítica de Lolita Cortés generó polémica, pero esta vez hizo enojar a varios con su opinión y no solo dentro del show.

Apio Quijano respondió a Lolita a través de un video en TikTok. Captura de video

Critica a Kabah en La Academia 2022

Los alumnos Cesia y Andrés interpretaron "Vive", uno de los éxitos del grupo Kabah, y Lolita Cortés 'se acabó' a los jóvenes cantantes.

Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José… No estamos hablando de Queen, de Journey, es Kabah”, dijo Lolita.

Además criticó a Cesia y Andrés porque no saben bailar ni interpretar, y cuestionó si habían aprendido algo tras una semana dentro de La Academia.

Esto hizo que Alexander Acha, quien funge como director de esta generación, le hiciera un fuerte reclamo tras lo cual terminaron gritando.

Lolita Cortés causó polémica al opinar sobre la interpretación de dos alumnos de La Academia 2022 con un tema de Kabah. Captura de video

Pero Acha no fue el único que se enojó por las palabras de Lolita Cortés, pues Apio Quijano, integrante de Kabah, salió a defender a su grupo.

A través de un video que publicó en TikTok, Apio le respondió a Lolita Cortés, de quien insinuó que no tiene una gran carrera.

"Me llegó un video de esta mujer, Lola o Lolita Cortés, criticando a Kabah. Kabah o 'Kabah' como lo haces despectivamente, llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años", se dirigió Apio a la jueza del reality de TV Azteca.

Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno, hay mucho qué decir, no más bien en realidad no hay tanto qué decir… una mujer de musicales del 90, donde desapareciste", explicó.

Luego criticó la postura de Lolita Cortés, quien durante cada participación como juez de algún reality siempre aparece vestida de forma estrafalaria y tiene duros comentarios y burlas.

Pero nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92 acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás. Respeta el trabajo de tus compañeros. Te conozco, te conozco bien. Déjanos en paz", finalizó.

El video de Apio generó comentarios a favor y en contra: "Eso Apio!!!! La elegancia... Kabah por siempre!!!", "No tiene caso dedicar energía a ello, sigan disfrutando y haciéndonos disfrutar con ustedes", “Pues éxitos de Kabah muy recientes no hay, también son de los 90, y eso no significa que canten bien", "Por Dios, siendo realistas, grupos de este tipo son de paso, no se distinguen por sus voces".

Actualmente, Kabah se encuentra de gira como parte del 90's Pop Tour, aunque es precisamente María José quien no forma parte de este espectáculo. Ana Torroja, Sentidos Opuestos, JNS, Magneto, Benny Ibarra, Lynda y Érik Rubín, entre otros, también participan.

Kabah forma parte del 90's Pop Tour, pero sin María José. Foto: Instagram

Y justamente hace unos días, en un encuentro con los medios para promover los conciertos del 90's Pop Tour, Federica Quijano, hermana de Apio y también integrante de Kabah, dijo que con esta gira estaban 'tapando' bocas, pues hace tres décadas los tachaban de no tener talento.